Gracyanne abre intimidade e revela quantas vezes por dia faz sexo com o namorado

Gracyanne abre intimidade e revela quantas vezes faz sexo com o namorado - (crédito: Instagram)

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre o relacionamento com o piloto e empresário Gabriel Cardoso e surpreendeu ao falar sem filtros sobre a vida íntima do casal.

Durante participação em uma entrevista concedida a Maya Massafera, a influenciadora contou que mantém uma rotina sexual frequente com o namorado e revelou até um detalhe curioso sobre o que mais desperta seu interesse nele.

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No bate-papo, Maya quis saber diretamente como funciona a intimidade da musa fitness com o novo companheiro. "Você faz amor todo dia? Você transa todo dia?", perguntou a influenciadora.

Sem hesitar, Gracyanne confirmou que sim e explicou que o envolvimento emocional tem intensificado ainda mais a conexão entre os dois.

"Eu tô sempre super animada, eu tenho muita energia. Eu acho que quando você tá apaixonada você quer o tempo inteiro. Nem devia falar isso, é muito pessoal, mas ele tá no telefone falando do trabalho e eu fico emocionada, porque eu acho ele inteligente.

Eu falo 'nossa, se eu pudesse eu ia ali e...', mas não faço isso porque tá trabalhando", declarou a ex-BBB.

A influenciadora também relembrou uma viagem romântica do casal para as Ilhas Maldivas e afirmou que, em um dos dias da viagem, os dois chegaram a passar cerca de cinco horas juntos em momentos íntimos.

"Uma viagem de um casal, ainda mais no começo, para Maldivas que é muito romântico. Num dia todo acho que sim [cinco horas]. Uma viagem romântica", encerrou.