Modelo brasileira expõe momentos íntimos com Lewis Hamilton e faz revelação

Modelo brasileira relembra envolvimento com Lewis Hamilton: ‘Ele é um piloto completo’ - (crédito: Ju Isen/Divulgação)

A modelo brasileira Ju Isen recordou publicamente o relacionamento que teve com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

O assunto foi abordado durante a participação da influenciadora no podcast "Te Assusta?", em um episódio focado em debates sobre contemporâneos.

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A conversa sobre o antigo romance começou após uma intervenção de Má Brito. Ao ser questionada sobre a proximidade com o atleta britânico, a modelo confirmou o envolvimento ocorrido no passado e compartilhou detalhes sobre a convivência com o piloto fora das pistas de corrida.

Durante a roda de discussão, que também contava com a presença da sexóloga Fer Purificação, Ju Isen foi interpelada a respeito da intimidade e do desempenho do automobilista.

A modelo respondeu de forma direta aos questionamentos das apresentadoras, elogiando a postura e a habilidade de Hamilton nos momentos privados.

Ju Isen afirmou que o piloto demonstrava a mesma destreza das pistas em sua vida pessoal.

De acordo com o relato da modelo no programa, o britânico correspondia totalmente às expectativas na intimidade, sabendo conduzir a situação de maneira muito satisfatória.

O episódio do podcast, que tinha como tema central a discussão entre prazer e tabus sociais, ganhou destaque devido às revelações sobre os bastidores da vida de uma das maiores estrelas do esporte mundial.

Hamilton, conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, raramente tem detalhes de seus antigos relacionamentos expostos na mídia.

A declaração de Ju Isen reforça o histórico de aproximação do piloto britânico com personalidades e com a cultura do Brasil, país com o qual ele mantém forte ligação afetiva e onde já recebeu o título de cidadão honorário.

A modelo encerrou o assunto demonstrando naturalidade ao falar sobre a experiência vivida com o atleta.