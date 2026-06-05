Pai de Tainá Militão esculacha a própria filha após revelação vir à tona - (crédito: PodDelas/Youtube)

A relação entre a influenciadora digital Tainá Militão e seu pai, Sergio Castro, está dando o que falar nas redes sociais.

O assunto veio à tona depois que Tainá revelou um afastamento familiar, levando Sergio a apresentar sua versão dos acontecimentos nas redes sociais.

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Em uma publicação, o pai da influenciadora afirmou que uma das irmãs de Tainá tentou se aproximar dela durante uma viagem à Espanha, mas não teria sido recebida da forma esperada.

“Esses dias a irmã foi visitá-la em Madrid apenas para conversar e tomar um café. A estrelinha ignorou a irmã, tudo isso por achar que queriam tirar foto com o jogador”, escreveu.

Queria que fosse 'além de uma mulher de jogador'

Na mesma mensagem, Sergio também relembrou os planos que idealizava para a trajetória profissional da filha.

“Assim como todo pai, sempre sonhamos com o melhor futuro para os filhos, independente de ser medicina ou não.

Amo cada um dos meus netos, nunca julguei ninguém por engravidar. Muito pelo contrário, sempre fiz questão de participar, mas queria sim que ela tivesse um futuro além de ser mulher de jogador”, completou.

Tainá, que anteriormente foi casada com Léo Pereira, jogador do Flamengo, e hoje é esposa de Éder Militão, atleta do Real Madrid, já havia abordado a relação conturbada com o pai durante participação no PodDelas.

Na entrevista, ela contou que os conflitos se intensificaram em momentos importantes de sua vida pessoal, como as gestações e o casamento com o defensor da seleção brasileira.

“Eu parei de falar com meu pai nas vezes em que engravidei. Ele tinha um sonho, queria montar uma clínica para mim, eram sonhos de pai. Voltei a falar com ele depois que as crianças nasceram e, quando me casei com o Éder, ele também não gostou muito”, relatou.