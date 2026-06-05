Ex-BBB Gabriela é flagrada aos beijos com homem famoso - (crédito: TV Globo)

A edição de 2026 do São João da Thay movimentou as redes sociais não apenas pelos shows e atrações culturais, mas também pelos encontros que aconteceram nos bastidores do evento.

Entre os nomes que mais chamaram a atenção do público esteve Gabriela Saporito, ex-participante do "BBB 26".

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Durante as atividades promovidas pelo evento, a ex-sister foi flagrada em clima de intimidade com o humorista João Gabriel Massud.

Os dois participaram de passeios turísticos organizados para os convidados em alguns dos principais cartões-postais da região, incluindo a Chapada das Mesas e áreas próximas ao Rio Tocantins.

Foi nesse contexto que surgiram registros do casal trocando beijos, o que rapidamente repercutiu entre os internautas.

Questionada pelo Gshow sobre o envolvimento, Gabriela confirmou o momento de descontração e afirmou estar aproveitando a fase atual de sua vida amorosa. “Estou beijando e aproveitando”, declarou.

A ex-BBB explicou que o período após o reality tem sido marcado por novas experiências, liberdade e a oportunidade de conhecer pessoas sem a pressão constante vivida durante o confinamento televisivo.

Ao comentar especificamente sobre João Gabriel, Gabriela fez elogios ao humorista e tratou a situação com bom humor.

“Ele é um fofo, me tratou superbem. Gosta de chamego… Um beijo não arranca pedaço de ninguém”, disse a ex-BBB, aos risos.