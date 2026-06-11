Virginia canta música suspeita e web atribui indireta a Zé Felipe: 'Me busca' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma publicação feita por Virginia Fonseca durante a madrugada desta quinta-feira (11) movimentou as redes sociais e reacendeu especulações sobre sua vida amorosa.

A influenciadora compartilhou um vídeo enquanto passeava de carro pelos Estados Unidos e acabou chamando a atenção dos seguidores por um trecho específico da música que escolheu para cantar.

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Nas imagens, Virginia aparece interpretando "Eu Vou na Sua Casa", faixa de Bin, Felipe Amorim e Vitão.

Ao divulgar o registro, ela demonstrou animação com a canção e escreveu: "Essa música me deixa feliz kkkkk".

O momento que mais repercutiu, porém, aconteceu nos segundos finais do vídeo. Empolgada, a empresária cantou em voz alta um verso que fala sobre saudade: "Se eu não for te buscar, me busca pelo amor de Deus! Tô morrendo de saudade".

A escolha da letra foi suficiente para que internautas passassem a associar a publicação a Zé Felipe.

Nos comentários de páginas de entretenimento, muitos seguidores interpretaram o trecho como uma possível mensagem direcionada ao cantor, com quem Virginia voltou a ser vista de forma mais próxima após o término de seu relacionamento com o jogador Vini Jr.

A teoria ganhou força especialmente após recentes mudanças feitas pela influenciadora em seu Instagram.

Alguns fãs lembraram que as imagens relacionadas ao atleta desapareceram de seu perfil, enquanto registros antigos ao lado de Zé Felipe permanecem disponíveis.

"Acredito na volta deles, kkkk eu iludida depois que vi que ela arquivou ou apagou as fotos com viny, e as delas e de Zé voltaram todas pro feed", comentou um perfil nos comentários do Futrikei.

Outros seguidores também demonstraram torcida por uma possível reconciliação. "Voltem logo", pediu outro.

Nem todos, no entanto, apoiaram a hipótese. "Não esquece o passado! Vai viver sua vida", alfinetou mais um. "Recuperar sua família", opinou outra conta.

Já um quinto internauta questionou a interpretação dos fãs e relembrou o relacionamento mais recente da influenciadora.

"Indireta pro Zé? Mas há pouco tempo ela postava te amo pra outro", escreveu mais um perfil.