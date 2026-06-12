Jogador acusado de ejacular em mulher em metrô é preso em flagrante

A repercussão de uma ocorrência registrada no metrô de Salvador levou o Forest Futsal Clube a tomar uma medida imediata contra um de seus jogadores.
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A equipe confirmou que o atleta não faz mais parte do elenco após sua prisão em flagrante na quinta-feira (11), sob suspeita de importunação sexual.
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Segundo a investigação, o homem teria ejaculado sobre uma passageira durante o trajeto no sistema metroviário da capital baiana.
O caso mobilizou testemunhas que estavam no local e resultou na intervenção das autoridades.
Ao se posicionar publicamente sobre o episódio, o clube informou que rompeu o vínculo com o jogador e destacou que não tolera atitudes que violem os direitos das mulheres.
"Houve um ocorrido com um dos nossos atleta e desde já informamos que não compactuamos com essas atitudes e que não fazemos parte disso. Informamos também que o mesmo já não encontra-se mais no quadro de atletas da equipe", declarou a instituição em nota.
A manifestação também ressaltou que a diretoria adotou providências logo após tomar conhecimento dos fatos e defendeu que o caso seja apurado com rigor pelos órgãos responsáveis.
As informações divulgadas pela Polícia Civil indicam que a ocorrência foi registrada na estação Acesso Norte.
Após ser alertada pela vítima e por pessoas que presenciaram a situação, a equipe policial efetuou a prisão do suspeito pelo crime de importunação sexual.
Antes da chegada dos agentes, passageiros chegaram a conter o homem. Vídeos que passaram a circular nas redes sociais mostram a movimentação na estação e registram elementos que passaram a integrar a apuração do caso.
A concessionária responsável pela operação do metrô, a CCR Metrô Bahia, informou que ofereceu suporte à passageira e acionou imediatamente as forças de segurança para a adoção das medidas cabíveis.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/CMB), onde permanece sob custódia enquanto aguarda os desdobramentos judiciais da investigação.
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