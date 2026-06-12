De novo? Médica reage à suposta terceira gravidez de Bruna Biancardi - (crédito: Instagram)

Uma série de especulações sobre uma possível terceira gravidez de Bruna Biancardi ganhou força nas redes sociais nos últimos dias.

Os rumores surgiram após a circulação de imagens da influenciadora usando biquíni, que levaram alguns internautas a questionarem se ela estaria esperando mais um filho.

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No entanto, as fotografias que motivaram os comentários não foram registradas recentemente.

Os cliques foram feitos em junho de 2023, durante uma viagem de Bruna a Mykonos, na Grécia, quando ela estava grávida de Mavie, sua primeira filha com Neymar.

Com a repercussão do assunto, a dermatologista Priscilla Palazzô resolveu intervir para esclarecer a situação.

Responsável por acompanhar os cuidados estéticos e corporais da influenciadora, a médica utilizou as redes sociais para rebater as especulações.

Em um comentário publicado nesta quinta-feira (11), em uma postagem da Link TV que abordava os rumores, Priscilla afirmou que acompanha Bruna desde o período pós-parto de Mel, atualmente com 11 meses, e garantiu que não existe uma nova gestação.

“A gente, não me ferra, eu que cuido desse corpo desde os 40 dias da Mel. Bruna está com abdômen zerado, ela tem apenas uma leve diástase natural de 2 pós partos muito próximos, não tem gravidez. Apesar de que eu iria amar um Neyzinho Jr.”

Bruna Biancardi é mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses, ambas do relacionamento com o jogador Neymar.

Apesar da ampla repercussão do tema nas plataformas digitais, a influenciadora ainda não comentou publicamente as especulações envolvendo uma possível nova gravidez.