Larissa Manoela expõe 'premonição' após Tati Machado anunciar gravidez

A notícia da nova gravidez de Tati Machado movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (11) e gerou uma série de mensagens de carinho de amigos e admiradores.

Entre elas, chamou atenção a reação de Larissa Manoela, que afirmou ter tido sentido a novidade pouco antes do anúncio oficial.

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A apresentadora revelou que está à espera de um filho com o marido, o cineasta e fotógrafo Bruno Monteiro.

Nos comentários da publicação, a atriz compartilhou uma curiosa coincidência e contou que havia comentado sobre essa sensação recentemente.

“Falei ontem te vendo apresentando o Mais Você, tô sentindo que Tati logo mais vai anunciar um novo bebê. Tô toda arrepiada! Que Deus abençoe vocês”, escreveu Larissa Manoela.

O comentário rapidamente repercutiu entre os seguidores da apresentadora, que celebraram a nova fase vivida pelo casal.

A gestação tem um significado ainda mais especial diante da perda enfrentada por Tati Machado em maio de 2025.

Na ocasião, ela estava nos últimos meses da gravidez de Rael quando percebeu a ausência dos movimentos do bebê e precisou ser internada. O episódio comoveu colegas de profissão, fãs e o público que acompanhou sua trajetória.



