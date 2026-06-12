Filha de Heloisa Perissé sofre paralisia facial e registra tudo em vídeo

Filha de Heloisa Perissé sofre paralisia facial e faz desabafo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luisa Périssé usou as redes sociais para relatar um problema de saúde que surgiu durante sua rotina profissional.

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A humorista contou aos seguidores que apresentou sinais de um princípio de paralisia facial enquanto participava das gravações do programa "Nepograma".

Os primeiros sintomas foram percebidos nos bastidores da atração, quando a artista começou a sentir alterações na sensibilidade do rosto.

Em vez de esconder, ela decidiu registrar a situação em vídeo e compartilhar com o público o que estava acontecendo naquele momento.

Gravando diretamente do camarim, a filha de Heloisa Périssé recorreu ao humor para lidar com o susto.

Ao publicar as imagens, fez uma brincadeira sobre o episódio na legenda: "Bastidores da gravação e um convidado especial: minha paralisia na cara! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado".

Durante o relato, Luisa explicou que estava enfrentando dificuldades para movimentar parte do rosto, especialmente do lado direito.

Segundo a comediante, tarefas simples, como fechar a boca completamente, haviam se tornado mais difíceis devido à perda de sensibilidade na região.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que demonstraram preocupação com o estado de saúde da apresentadora.

Muitos apontaram a possibilidade de o problema estar relacionado ao desgaste físico provocado pela intensa rotina de trabalho.

Além dos fãs, amigos e colegas da artista também deixaram mensagens de apoio nos comentários, incentivando Luisa a desacelerar os compromissos profissionais e buscar acompanhamento médico.

Até o momento, não houve atualização oficial sobre possíveis mudanças no cronograma de gravações nem sobre a evolução de seu quadro clínico.