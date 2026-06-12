Poliana passa Dia dos Namorados longe de Leonardo e expõe motivo na web - (crédito: Reprodução/Instagram (@leonardo))

Poliana Rocha contou aos seguidores que passará o Dia dos Namorados deste ano longe do marido, o cantor Leonardo.

A influenciadora de 49 anos explicou que a separação temporária acontece em razão de compromissos profissionais do artista, de 62 anos, que estará cumprindo agenda de shows na data comemorativa.

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A informação foi revelada durante uma conversa com os fãs nas redes sociais. Ao responder perguntas enviadas pelos seguidores, Poliana foi questionada sobre os planos do casal para a celebração.

"Poli, vai passar o Dia dos Namorados com o Léo?", perguntou um internauta.

Sem rodeios, ela esclareceu que não haverá comemoração a dois neste ano. "Não vou! Léo tem show em São Luís/MA! Creio que vou passar com meus netos", respondeu.

Enquanto o sertanejo estará no Maranhão, a influenciadora pretende aproveitar a data ao lado da família. Poliana é avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Ainda durante a interação virtual, a esposa de Leonardo respondeu a uma reflexão proposta por um seguidor sobre relacionamentos e liberdade.

Ao ser questionada se amar também significa permitir que a outra pessoa siga o próprio caminho, ela compartilhou sua visão sobre o tema.

"Sim, às vezes amar também é deixar ir! Nem todo amor se prova segurando. Em algumas situações, ele se revela no respeito pela liberdade, pelas escolhas e pelo tempo do outro. Deixar ir não significa desistir de amar", declarou Poliana.

Casados há mais de 30 anos, Poliana e Leonardo costumam dividir momentos da vida pessoal nas redes sociais, onde frequentemente interagem com os fãs sobre temas relacionados à família, relacionamento e rotina.