Poliana passa Dia dos Namorados longe de Leonardo e expõe motivo na web

Poliana Rocha contou aos seguidores que passará o Dia dos Namorados deste ano longe do marido, o cantor Leonardo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora de 49 anos explicou que a separação temporária acontece em razão de compromissos profissionais do artista, de 62 anos, que estará cumprindo agenda de shows na data comemorativa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A informação foi revelada durante uma conversa com os fãs nas redes sociais. Ao responder perguntas enviadas pelos seguidores, Poliana foi questionada sobre os planos do casal para a celebração.
"Poli, vai passar o Dia dos Namorados com o Léo?", perguntou um internauta.
Sem rodeios, ela esclareceu que não haverá comemoração a dois neste ano. "Não vou! Léo tem show em São Luís/MA! Creio que vou passar com meus netos", respondeu.
Enquanto o sertanejo estará no Maranhão, a influenciadora pretende aproveitar a data ao lado da família. Poliana é avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca.
Ainda durante a interação virtual, a esposa de Leonardo respondeu a uma reflexão proposta por um seguidor sobre relacionamentos e liberdade.
Ao ser questionada se amar também significa permitir que a outra pessoa siga o próprio caminho, ela compartilhou sua visão sobre o tema.
"Sim, às vezes amar também é deixar ir! Nem todo amor se prova segurando. Em algumas situações, ele se revela no respeito pela liberdade, pelas escolhas e pelo tempo do outro. Deixar ir não significa desistir de amar", declarou Poliana.
Casados há mais de 30 anos, Poliana e Leonardo costumam dividir momentos da vida pessoal nas redes sociais, onde frequentemente interagem com os fãs sobre temas relacionados à família, relacionamento e rotina.
Saiba Mais
- Mariana Morais Humberto Lane transforma paixão pela música em nova fase artística
- Mariana Morais Larissa Manoela expõe 'premonição' após Tati Machado anunciar gravidez
- Mariana Morais Após transformação radical no corpo, Miro Moreira faz harmonização facial
- Mariana Morais Filha de Heloisa Perissé sofre paralisia facial e registra tudo em vídeo
- Mariana Morais Esposa de Alberto Cowboy diz ter sido 'invadida' e motivo vem à tona
- Mariana Morais Shakira é acusada de usar sósia na abertura da Copa e gera caos na web