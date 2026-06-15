Goleiro da Nigéria vira a nova sensação da Copa e atiça famosas brasileiras na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nem só o desempenho dentro de campo tem chamado atenção durante a Copa do Mundo de 2026.

O goleiro nigeriano Maduka Okoye se transformou em um dos assuntos mais comentados das redes sociais após viralizar entre os torcedores por conta de sua aparência, conquistando uma legião de admiradores ao redor do mundo.

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A repercussão ultrapassou o universo do futebol e chegou ao meio artístico brasileiro. Nos últimos dias, diversas celebridades passaram a comentar publicamente sobre a beleza do atleta em publicações compartilhadas na internet.

Um dos conteúdos que mais movimentou os internautas foi uma postagem da página Africanize no Instagram dedicada ao jogador.

Nos comentários, nomes conhecidos do entretenimento nacional não esconderam a admiração pelo goleiro.

"Ui", comentou a atriz Luana Piovani. "Eita papai", escreveu a humorista Giovana Fagundes. Já a cantora Simony reagiu com entusiasmo: "Nossa [emoji de apaixonada]".

O interesse do público também se refletiu no crescimento de sua popularidade nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Okoye reúne mais de meio milhão de seguidores e costuma publicar registros da rotina de treinamentos, ensaios fotográficos profissionais e momentos pessoais, incluindo imagens que destacam sua preparação física.