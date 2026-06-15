InícioColunistas#Mariana Morais
SENSAÇÃO!

Goleiro da Nigéria vira a nova sensação da Copa e atiça famosas brasileiras na web

Maduka Okoye é um dos grandes destaques da Copa do Mundo 2026, mas não só pelo seu talento nos campos; entenda!

Goleiro da Nigéria vira a nova sensação da Copa e atiça famosas brasileiras na web - (crédito: Reprodução/Instagram)
Goleiro da Nigéria vira a nova sensação da Copa e atiça famosas brasileiras na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nem só o desempenho dentro de campo tem chamado atenção durante a Copa do Mundo de 2026.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O goleiro nigeriano Maduka Okoye se transformou em um dos assuntos mais comentados das redes sociais após viralizar entre os torcedores por conta de sua aparência, conquistando uma legião de admiradores ao redor do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A repercussão ultrapassou o universo do futebol e chegou ao meio artístico brasileiro. Nos últimos dias, diversas celebridades passaram a comentar publicamente sobre a beleza do atleta em publicações compartilhadas na internet.

Um dos conteúdos que mais movimentou os internautas foi uma postagem da página Africanize no Instagram dedicada ao jogador.

Nos comentários, nomes conhecidos do entretenimento nacional não esconderam a admiração pelo goleiro.

"Ui", comentou a atriz Luana Piovani. "Eita papai", escreveu a humorista Giovana Fagundes. Já a cantora Simony reagiu com entusiasmo: "Nossa [emoji de apaixonada]".

O interesse do público também se refletiu no crescimento de sua popularidade nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Okoye reúne mais de meio milhão de seguidores e costuma publicar registros da rotina de treinamentos, ensaios fotográficos profissionais e momentos pessoais, incluindo imagens que destacam sua preparação física.

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 15/06/2026 11:59
SIGA
x