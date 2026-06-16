Regis Danese clama por socorro após casa pegar fogo

Momentos de tensão marcaram a última segunda-feira (15) para o cantor gospel Regis Danese.

O artista recorreu às redes sociais para mostrar aos seguidores um incêndio que atingiu sua residência em Minas Gerais e revelou o desespero vivido enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros.

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Segundo o cantor, as chamas tiveram início no quarto de seu filho, Brunno Danese. Em vídeos compartilhados no Instagram, Regis aparece bastante abalado ao registrar a situação e informar que a energia elétrica da casa havia sido interrompida por causa do incidente.

"Nossa, cara, minha casa tá pegando fogo… tá pegando fogo ali no quarto do meu filho. Acabou a energia, já chamei o bombeiro, aqui tudo escuro… não dá pra ficar… não dá… orem por nós, orem por nós", diz Regis Danese visivelmente emocionado.

Nas gravações, o cantor ainda tentou se aproximar do cômodo atingido, mas acabou impedido pela intensidade do fogo. Em meio à aflição, ele afirmou acreditar que havia um propósito por trás do ocorrido.

"Meu Deus, eu não sei o que aconteceu, mas Deus está no controle. Eu já sei porque, já sei porque isso tá acontecendo! Deus me falou nessa madrugada", desabafou.

Pouco depois, o artista registrou a chegada da equipe de resgate, que conseguiu controlar o incêndio antes que o fogo se espalhasse para outras áreas da residência. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

"Lá vem o bombeiro, vem o bombeiro. Graças a Deus não tinha ninguém lá, ninguém machucou. Esses caras são heróis, Deus é bom!", encerra.

Após o susto, Regis voltou às redes sociais para comentar o episódio e relacionou o ocorrido ao momento profissional que está vivendo. Segundo ele, o incidente aconteceu enquanto trabalha em novos projetos musicais.

"Estamos aqui produzindo um trabalho novo e o inimigo se levantou, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo", disse.

Nos comentários da publicação, Brunno Danese lamentou a destruição causada pelo incêndio e revelou que perdeu todos os pertences que estavam no quarto.

"Não sobrou nada do meu quarto, mas pelo menos ninguém se machucou, muito triste, a gente só vê isso em filme, mas Deus vai restituir", escreveu.