Neymar descobre sexo do novo bebê e reação viraliza na web

Neymar Jr. e Bruna Biancardi surpreenderam os seguidores nesta segunda-feira (15) ao compartilhar uma novidade especial sobre a família.
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O casal anunciou que está esperando mais um filho e revelou que as filhas Mavie e Mel ganharão uma nova irmã.
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A descoberta foi dividida com o público por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, mostrando momentos de um chá revelação realizado de forma intimista.
A celebração reuniu familiares e amigos próximos na residência do casal e rapidamente repercutiu entre os fãs.
Na legenda da publicação, Bruna demonstrou entusiasmo ao revelar que tinha uma notícia importante para compartilhar com os seguidores.
O conteúdo registrou a dinâmica escolhida para descobrir o sexo do bebê, que envolveu uma divertida brincadeira com tintas coloridas.
Quando ficou confirmado que a criança será mais uma menina, Neymar reagiu de forma descontraída e arrancou risadas dos presentes.
Cercado pelos familiares, o jogador brincou sobre a predominância feminina em sua casa e fez uma comparação com um dos grupos musicais mais famosos do mundo.
"Eu vou montar uma banda e a partir de hoje vai ser Spice Girls. Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino", disse Neymar.
O momento contou também com a participação de Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, primogênito do atleta. Ela acompanhou a comemoração e celebrou ao lado da família a chegada da nova integrante.
Com a novidade, Neymar amplia ainda mais o time de filhas. Além de Mavie e Mel, o craque também é pai de Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.
O anúncio da gravidez movimentou as redes sociais e gerou uma onda de mensagens de carinho enviadas por fãs e amigos do casal.
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