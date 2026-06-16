CBF planeja contra-ataque à Band após escândalo com Samir Xaud vir à tona - (crédito: Reprodução/Band)

As denúncias apresentadas por Leo Dias contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, provocaram forte repercussão nos bastidores da entidade e abriram uma nova frente de tensão com a Band.

As revelações foram feitas na última segunda-feira (15), durante o programa "Melhor da Tarde", e rapidamente ganharam destaque no noticiário esportivo.

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Segundo o jornalista, o dirigente teria utilizado recursos ligados à estrutura da CBF para custear a viagem de uma suposta amante aos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026.

A entidade, por sua vez, rejeitou as acusações e afirmou que não houve qualquer irregularidade envolvendo sua administração.

Segundo o jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, integrantes da cúpula da CBF demonstraram grande insatisfação com a repercussão do caso e avaliam possíveis medidas em resposta à emissora.

O cenário chama atenção porque a Band mantém uma relação histórica com a confederação por meio da cobertura de competições e eventos ligados ao futebol brasileiro.

A crise também passou a preocupar profissionais da própria emissora. Nos bastidores, equipes de programas esportivos como "Jogo Aberto" e "Os Donos da Bola" acompanham o desenrolar da situação com apreensão, diante do receio de que o episódio possa afetar processos de credenciamento para futuras coberturas relacionadas ao Campeonato Brasileiro.

Leo Dias rebate defesa

Enquanto o assunto segue repercutindo, o embate entre a entidade e o apresentador ganhou novos desdobramentos.

Em nota oficial, a CBF contestou as informações divulgadas e negou veementemente qualquer conduta inadequada por parte de seu presidente ou de membros da diretoria.

A resposta de Leo Dias veio pouco depois da manifestação da confederação. Durante o programa da Band, o jornalista afirmou possuir provas que sustentariam suas declarações e reforçou as acusações envolvendo a vida pessoal do dirigente.