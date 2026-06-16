Afastada da TV, ex-atriz da Globo rejeita novelas e engata nova profissão

Longe das telinhas e dedicada à maternidade, Sthefany Brito revelou que retornar às novelas não está em seus planos profissionais.

Em bate-papo com os seguidores, a atriz contou que está concentrando suas energias em uma nova empreitada que considera um dos projetos mais importantes de sua vida.

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Recém-mãe de Filippo, nascido em 1º de junho, ela explicou que a rotina exigida pelas produções de novelas é incompatível com a fase que vive atualmente.

Além do caçula, Sthefany também é mãe de Antonio Enrico, de cinco anos, e Vicenzo, de um ano.

“Eu confesso que atuar, nesse exato momento da minha vida, não faz parte dos meus planos. É uma rotina bem exaustiva. Eu estou agora, claro, com o meu bebezinho nascido, inviável”, detalhou.

Apesar de afastar um retorno imediato à dramaturgia, a atriz deixou claro que está envolvida em um projeto que a entusiasma há bastante tempo.

Sem revelar muitos detalhes, ela afirmou que os seguidores ainda serão surpreendidos pela novidade.

“Mas, tão cedo, não tenho projetos nesse sentido. Mas eu acho que vocês não estão preparados para o que vem pela frente. Eu tô muito animada e ansiosa pra, quando puder, dividir com vocês, contar pra vocês. Eu tenho um projeto incrível, que eu tô muito feliz, animada e trabalhando nesse projeto já há algum tempo.”

A iniciativa, segundo ela, representa a realização de um antigo desejo de empreender. Após a chegada dos filhos, a vontade de criar uma marca própria se fortaleceu e acabou se transformando em um plano concreto.

A atriz contou que tem aprendido a lidar com os desafios de um universo completamente diferente daquele em que construiu sua carreira artística.

“E depois que eu tive filho, nossa, essa vontade só foi crescendo, crescendo cada vez mais. Só que é um mundo completamente diferente, assim, né, do mundo que eu sempre trabalhei a vida inteira e, com isso, tem lá seus novos desafios que eu tô descobrindo e lidando. Mas tem sido muito prazeroso. Não é um projeto novo, é um projeto que já tem um tempinho em andamento“, adiantou.

Embora mantenha sigilo sobre os detalhes, Sthefany indicou que o empreendimento será direcionado ao público infantil.

“E, pra finalizar, se Deus quiser, e Ele quer, ainda esse ano, a gente vem com essa novidade, com esse quarto filho, que eu tenho trabalhado bastante, me dedicado bastante a ele e ao Pipo ao mesmo tempo”.

Ao encerrar o assunto, a atriz reforçou que pretende oferecer algo que ela mesma gostaria de consumir para os próprios filhos. Convicta de que o projeto terá identificação com outras famílias, ela demonstrou confiança no resultado.

“E é isso, estou fazendo de coração, com muita verdade, como se fosse uma coisa que eu gostaria que fizessem e aí eu fosse consumir, e eu fosse comprar pros meus filhos. Tenho certeza que as mães, principalmente, vão amar.”

Conhecida do público desde a infância, Sthefany iniciou sua trajetória na televisão em 1999, ao interpretar a personagem Hannelori em Chiquititas, do SBT.

Posteriormente, integrou o elenco de produções como "Um Anjo Caiu do Céu", "O Clone", "Páginas da Vida", "Flor do Caribe", "O Rico e Lázaro" e "Amor sem Igual", construindo uma carreira de mais de duas décadas na TV brasileira.