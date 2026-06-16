João Gomes se emociona ao ganhar presente de R$ 300 mil da esposa - (crédito: Reprodução/Instagram)

O reencontro de João Gomes e Ary Mirelle após dias de agenda intensa ganhou um ingrediente especial nesta semana.

A influenciadora decidiu transformar o Dia dos Namorados em uma ocasião inesquecível para o cantor ao presenteá-lo com um item raro e altamente valorizado no universo musical.

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A surpresa foi compartilhada nas redes sociais na noite de segunda-feira (15).

Em um vídeo publicado para os seguidores, Ary registrou a reação do artista ao receber um microfone profissional considerado um dos mais desejados por cantores e produtores de estúdio em todo o mundo.

O equipamento escolhido foi o Sony C-800G, modelo reconhecido por sua tecnologia de captação de voz e utilizado em diversas gravações de sucesso.

O valor do aparelho impressiona: no mercado brasileiro, o produto pode custar cerca de R$ 298.989. Já no exterior, é encontrado por aproximadamente US$ 14.998, equivalente a cerca de R$ 75,9 mil, sem a inclusão de impostos e taxas de importação.

Ao explicar a escolha do presente, Ary revelou que a aquisição tinha um significado especial por realizar um antigo desejo do marido.

Em uma declaração publicada junto ao vídeo, ela destacou sua admiração pelo talento do cantor e reforçou o apoio à sua trajetória artística.

“João tinha um sonho de ter um certo microfone e ele sempre me falava isso kkkkkkkk dei o microfone de dia dos namorados. Isso não é muita coisa perto do que você já faz por mim", iniciou ela.

"Mas é um incentivo para você continuar fazendo músicas lindas com sua voz linda e com esse dom que Deus te deu, e nada nem ninguém e nem palavra contrária tira.

Você é muito especial para mim e para muitas pessoas de um país inteiro (fora do país também que ele é internacional kkkkk).

Tô sempre aqui por você. Vou ser a primeira a te aplaudir, te apoiar e puxar a orelha de vez em quando. Eu te amooo, faz uma música bem linda pra mim kkkkkkkk", completou.

A homenagem emocionou João Gomes, que respondeu publicamente à publicação da esposa.

Nos comentários, o artista falou sobre os desafios que tem enfrentado recentemente e destacou a importância do apoio recebido dentro de casa.

"Acho que não vou dormir hoje, você sabe o quanto tô lutando esses dias pra poder gravar alguma coisa, porque coisa de estúdio me faz sentir tão bem.

Obrigado por me fazer levantar da cama nos dias que me sentia inseguro e você me dizia pra onde eu tinha que ir (que era para o estúdio tentar fazer alguma coisa… encontrar Nando e Vanutti) aqueles dias de deserto pra mim me ensinaram tanto", escreveu.



