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Aos 48 anos, Henri Castelli assume namoro com advogada e já planeja casamento

Ator revelou que os dois já pensam em dividirem o mesmo endereço; saiba tudo

Aos 48 anos, Henri Castelli assume namoro com advogada e já planeja casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)
Aos 48 anos, Henri Castelli assume namoro com advogada e já planeja casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Henri Castelli não está mais solteiro. Aos 48 anos, o ator assumiu publicamente um relacionamento com a advogada Joanne Anunciação após os dois serem vistos juntos na noite de terça-feira (16), em São Paulo.

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O casal foi fotografado durante um programa em um restaurante de alto padrão na região dos Jardins. A sintonia entre eles chamou atenção desde a chegada ao local, feita no mesmo carro, dirigido por Joanne. Na saída, os dois caminharam lado a lado e de braços dados, reforçando os rumores de que viviam um romance.

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Pouco depois, o próprio ator confirmou o relacionamento em entrevista à revista Quem. Além de oficializar o namoro, Henri revelou que os dois já conversam sobre a possibilidade de dividir o mesmo endereço no futuro.


O principal obstáculo para os planos do casal é a distância. Atualmente, o artista reside em Miami, nos Estados Unidos, enquanto Joanne segue com sua carreira profissional em São Paulo. Ainda assim, segundo ele, a intenção é encontrar uma forma de conciliar as diferentes rotinas.

"É minha namorada. A gente está pensando até em se juntar, morar junto, mas vamos ver como é que a gente faz. Eu moro em Miami, ela em São Paulo. Ela é advogada, minha advogada, aliás. Agora não pode ser mais, né? Nós estamos tendo um relacionamento", confirmou ele.

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 18/06/2026 09:36 / atualizado em 18/06/2026 10:21
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