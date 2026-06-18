Aos 48 anos, Henri Castelli assume namoro com advogada e já planeja casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Henri Castelli não está mais solteiro. Aos 48 anos, o ator assumiu publicamente um relacionamento com a advogada Joanne Anunciação após os dois serem vistos juntos na noite de terça-feira (16), em São Paulo.

O casal foi fotografado durante um programa em um restaurante de alto padrão na região dos Jardins. A sintonia entre eles chamou atenção desde a chegada ao local, feita no mesmo carro, dirigido por Joanne. Na saída, os dois caminharam lado a lado e de braços dados, reforçando os rumores de que viviam um romance.

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Pouco depois, o próprio ator confirmou o relacionamento em entrevista à revista Quem. Além de oficializar o namoro, Henri revelou que os dois já conversam sobre a possibilidade de dividir o mesmo endereço no futuro.





O principal obstáculo para os planos do casal é a distância. Atualmente, o artista reside em Miami, nos Estados Unidos, enquanto Joanne segue com sua carreira profissional em São Paulo. Ainda assim, segundo ele, a intenção é encontrar uma forma de conciliar as diferentes rotinas.

"É minha namorada. A gente está pensando até em se juntar, morar junto, mas vamos ver como é que a gente faz. Eu moro em Miami, ela em São Paulo. Ela é advogada, minha advogada, aliás. Agora não pode ser mais, né? Nós estamos tendo um relacionamento", confirmou ele.