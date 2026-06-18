Polícia interrompe show de Iguinho e Lulinha e dupla se revolta - (crédito: Reprodução/Instagram)

O encerramento antecipado de um show da dupla Iguinho e Lulinha durante o São João de Araripina, em Pernambuco, acabou dando o que falar.

A apresentação, realizada na noite de quarta-feira (17), foi interrompida após orientação das autoridades para que o evento respeitasse o horário limite estabelecido para os festejos.

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Já nos minutos finais do espetáculo, Lulinha comunicou aos presentes que restava apenas mais uma canção.

"Iguinho, a polícia disse pra parar, vamos fazer 'Voltar pro meu Sertão' só a saidera", avisou o cantor. Em seguida, o parceiro respondeu: "Fazer o que, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo".

Após concluir a última música, Iguinho demonstrou insatisfação com a situação e fez uma comparação envolvendo Wesley Safadão.

"[...] Ou termina, ou desliga. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Eu queria ver se fosse Safadão se ele ia mandar desligar", afirmou ao público antes de deixar o palco.

A determinação para encerrar o show está relacionada aos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados entre o Ministério Público de Pernambuco, prefeituras e organizadores das festividades juninas.

Os acordos estabelecem regras obrigatórias para os eventos, incluindo limite de horário para apresentações, controle de volume sonoro, medidas de segurança e horário de encerramento das atividades.

No dia seguinte, Lulinha recorreu às redes sociais para comentar o episódio e pedir desculpas aos fãs que acompanhavam a apresentação.

Segundo ele, problemas na organização do evento e atrasos na programação prejudicaram o tempo disponível para o show da dupla.

O cantor ainda reforçou que a equipe chegou ao local dentro do horário previsto, mas que os contratempos impediram que o repertório fosse executado integralmente, frustrando tanto os artistas quanto os fãs presentes na festa.