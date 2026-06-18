Simaria faz escolha decisiva sobre o futuro como cantora - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mais do que uma simples celebração de aniversário, a noite de terça-feira (16) representou um marco simbólico na trajetória de Simaria.

Cercada por familiares, amigos e nomes influentes do mercado de entretenimento, a cantora comemorou seus 44 anos em um encontro reservado que também serviu para sinalizar uma nova fase em sua carreira.

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Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a artista está pronta para retomar suas atividades musicais nos próximos meses.

A volta aos palcos deve acontecer ainda no segundo semestre, impulsionada pelo lançamento de uma música inédita que já teve sua gravação concluída e será a responsável por marcar oficialmente o retorno da sertaneja ao cenário musical.

A movimentação não chega a ser uma surpresa para os fãs mais atentos. Desde o início do ano, Simaria vinha compartilhando indícios de que preparava novidades profissionais, alimentando especulações sobre uma possível retomada da carreira.

O retorno ocorre após um período prolongado longe dos holofotes, iniciado com o fim da dupla que formava com a irmã Simone, encerrada em 2022 após anos de sucesso nacional.



