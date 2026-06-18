Passista de escola de samba morre após explosão em apartamento

Passista do Cubango morre após apartamento explodir em NIterói - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Marielly da Silva de Oliveira, de 25 anos, provocou comoção entre integrantes da Acadêmicos do Cubango.

A escola de samba se manifestou publicamente para prestar homenagem à passista, que morreu após permanecer cerca de duas semanas internada em estado grave.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Marielly foi uma das vítimas da explosão registrada em um apartamento localizado no bairro do Cubango, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O imóvel havia sido adquirido recentemente pela jovem, que sofreu ferimentos graves no acidente e não conseguiu sobreviver às complicações decorrentes do caso.

Em publicação nas redes sociais, a agremiação lamentou a perda e destacou o carinho, a dedicação e a presença marcante da passista junto à comunidade do samba, prestando solidariedade aos familiares e amigos.

A explosão ocorreu em 28 de maio e resultou em duas mortes, além de deixar outras quatro pessoas feridas.

No momento do incidente, profissionais realizavam um serviço de impermeabilização em um sofá dentro do apartamento.

As circunstâncias do caso continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.

A principal linha de apuração da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí) aponta que vapores de um produto inflamável utilizado durante o procedimento podem ter entrado em contato com uma chama, provocando a explosão. Entre as hipóteses analisadas está o possível acionamento de um fogão no local.