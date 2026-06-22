Virginia faz proibição ao dar sermão na própria mãe e é esculachada

Um vídeo compartilhado por Virginia Fonseca nas redes sociais acabou chamando atenção por um motivo inesperado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao mostrar registros dos bastidores de sua cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, a influenciadora incluiu uma conversa descontraída com a mãe, Margareth Serrão, que rapidamente repercutiu entre os seguidores neste domingo (21).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o conteúdo, Virginia comentou sobre uma publicação feita por Margareth enquanto treinava. Segundo a influenciadora, a mãe nem teria percebido exatamente o que estava divulgando.
“Ela nem viu, tenho certeza que ela nem viu, postou sem querer [...] A minha mãe, agora que ela tá sabendo lidar um pouco melhor [com a fama], mas ela ainda reclama muito e eu brinco com ela ‘meu amor, a gente só tá onde a gente tá por causa disso’”, inicia ela.
Na sequência, o assunto da conversa mudou para as interações de Margareth nas redes sociais.
Virginia mencionou que a mãe costuma curtir determinadas publicações sem prestar muita atenção, o que já provocou especulações envolvendo a vida pessoal da influenciadora.
Entre os episódios citados estão curtidas em conteúdos relacionados a Zé Felipe e Vini Jr., que acabaram repercutindo em perfis de entretenimento e entre fãs.
Ao ouvir a filha, Margareth revelou que imaginava que o motivo da ligação fosse outro. Virginia então respondeu: “Não, porque você curtiu muita coisa ultimamente, mas eu não te liguei”.
Tentando justificar a situação, Margareth questionou: “Eu não posso curtir nada?”. Sem hesitar, a influenciadora rebateu: “Não! Bem-vinda ao mundo da fama”.
Detonada
A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou uma enxurrada de reações. Muitos usuários criticaram a postura de Virginia diante da mãe e fizeram comentários negativos sobre o episódio.
“Infelizmente a vivíbora de acha a dona do mundo”, escreveu um perfil na página “Fofocas”. Outro internauta também opinou: “Essa mulher se acha, né”.
As críticas continuaram entre os comentários. “Perdeu o respeito com aquela que a colocou no mundo, por isso parei de seguir”, afirmou uma usuária.
Já outra declarou: “Quem ela pensa que é para chamar atenção da mãe dela, acha que só porque ganha dinheiro manda na mãe dela”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Famosas apostaram em brilho, identidade e glamour na abertura da Copa; saiba os detalhes
- Mariana Morais Hérika Skaff revela o segredo que salva os restaurantes dos famosos da falência secreta
- Mariana Morais Andressa Urach fala sobre fertilização in vitro e revela desejo de ter terceiro filho
- Mariana Morais Virginia usa peça que simula renda de calcinha e é enaltecida na web
- Mariana Morais Famosa expõe 'seita fitness' que usava Lily Collins como padrão de magreza