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Virginia faz proibição ao dar sermão na própria mãe e é esculachada

Influenciadora dividiu opiniões ao compartilhar a bronca que deu em Margareth Serrão

Virginia faz proibição ao dar sermão na própria mãe e é esculachada - (crédito: Reprodução/Instagram)
Virginia faz proibição ao dar sermão na própria mãe e é esculachada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo compartilhado por Virginia Fonseca nas redes sociais acabou chamando atenção por um motivo inesperado.

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Ao mostrar registros dos bastidores de sua cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, a influenciadora incluiu uma conversa descontraída com a mãe, Margareth Serrão, que rapidamente repercutiu entre os seguidores neste domingo (21).

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Durante o conteúdo, Virginia comentou sobre uma publicação feita por Margareth enquanto treinava. Segundo a influenciadora, a mãe nem teria percebido exatamente o que estava divulgando.

“Ela nem viu, tenho certeza que ela nem viu, postou sem querer [...] A minha mãe, agora que ela tá sabendo lidar um pouco melhor [com a fama], mas ela ainda reclama muito e eu brinco com ela ‘meu amor, a gente só tá onde a gente tá por causa disso’”, inicia ela.

Na sequência, o assunto da conversa mudou para as interações de Margareth nas redes sociais.

Virginia mencionou que a mãe costuma curtir determinadas publicações sem prestar muita atenção, o que já provocou especulações envolvendo a vida pessoal da influenciadora.

Entre os episódios citados estão curtidas em conteúdos relacionados a Zé Felipe e Vini Jr., que acabaram repercutindo em perfis de entretenimento e entre fãs.

Ao ouvir a filha, Margareth revelou que imaginava que o motivo da ligação fosse outro. Virginia então respondeu: “Não, porque você curtiu muita coisa ultimamente, mas eu não te liguei”.

Tentando justificar a situação, Margareth questionou: “Eu não posso curtir nada?”. Sem hesitar, a influenciadora rebateu: “Não! Bem-vinda ao mundo da fama”.

Detonada

A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou uma enxurrada de reações. Muitos usuários criticaram a postura de Virginia diante da mãe e fizeram comentários negativos sobre o episódio.

“Infelizmente a vivíbora de acha a dona do mundo”, escreveu um perfil na página “Fofocas”. Outro internauta também opinou: “Essa mulher se acha, né”.

As críticas continuaram entre os comentários. “Perdeu o respeito com aquela que a colocou no mundo, por isso parei de seguir”, afirmou uma usuária.

Já outra declarou: “Quem ela pensa que é para chamar atenção da mãe dela, acha que só porque ganha dinheiro manda na mãe dela”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/06/2026 07:38 / atualizado em 22/06/2026 08:19
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