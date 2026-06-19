Virginia usa peça que simula renda de calcinha e é enaltecida na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (18) ao compartilhar registros de sua estadia nos Estados Unidos, onde acompanha os jogos da Copa do Mundo.

As fotos, feitas durante um passeio na noite anterior, rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

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Para a ocasião, a influenciadora apostou em um visual que não passou despercebido.

O look era composto por uma bermuda esportiva com detalhes em renda vermelha, criando um efeito diferenciado na composição, além de uma blusa cropped que deixava parte do abdômen à mostra.

A produção foi finalizada com um salto alto que também virou assunto entre os fãs.

A publicação recebeu uma enxurrada de comentários elogiando a aparência e o estilo da influenciadora.

"Linda demais!", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Que gata", acrescentou uma fã.

Além do figurino, o calçado escolhido por Virginia despertou curiosidade entre os internautas. Uma admiradora destacou a altura do salto e elogiou a desenvoltura da influenciadora ao usá-lo.

"Eu fico em choque como você consegue usar um salto dessa altura. Tá maravideusa!!!!", escreveu.

Em meio à viagem internacional, Virginia segue compartilhando momentos de sua rotina nos Estados Unidos e mantendo os seguidores atualizados sobre os bastidores de sua passagem pelo país durante o Mundial.