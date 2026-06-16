Suposto affair de Virginia com goleiro da Nigéria gera caos na web

Suposto encontro de Virginia com goleiro da Nigéria gera caos na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma imagem envolvendo Virginia Fonseca e o goleiro nigeriano Maduka Okoye movimentou as redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários entre os internautas.

O registro mostra a influenciadora ao lado do atleta durante a saída de um suposto restaurante, mas a autenticidade da foto passou a ser questionada quase que imediatamente pelos fãs mais atentos.

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Em poucas horas, a publicação se espalhou por diferentes plataformas e deu origem a uma série de especulações.

Enquanto alguns usuários interpretaram a cena como um possível encontro entre os dois, outros levantaram dúvidas sobre a veracidade do conteúdo e apontaram indícios de que a imagem poderia ter sido produzida com recursos de Inteligência Artificial.

A repercussão ganhou ainda mais força porque Virginia está nos Estados Unidos acompanhando a cobertura da Copa do Mundo de 2026, período em que sua vida pessoal tem sido alvo constante de curiosidade por parte dos fãs.

Independentemente de a imagem retratar um encontro real ou de se tratar de uma montagem, o assunto dominou as redes sociais.

Entre comentários, memes e teorias, muitos admiradores aproveitaram a repercussão para celebrar a possibilidade de Virginia estar vivendo uma nova fase após o polêmico término com Vini Jr.