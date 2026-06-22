Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos e verdade vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma sequência de publicações feitas em Nova York neste sábado (20) voltou a colocar Virginia Fonseca e Vini Jr. no centro dos comentários nas redes sociais.

Imagens compartilhadas por pessoas próximas ao jogador e da influenciadora levantaram suspeitas de que eles passaram parte da noite no mesmo local.

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Virginia optou por manter discrição ao mostrar momentos do passeio. Em seus stories, a influenciadora exibiu apenas alguns registros do jantar, incluindo uma foto da mesa, um drinque e uma selfie tirada antes da refeição.

Em nenhum momento ela revelou o endereço do restaurante ou quem a acompanhava. O cenário começou a mudar quando outras pessoas do círculo social do atacante publicaram conteúdos do mesmo ambiente.

Lídia Souza e Duda Freire compartilharam imagens que mostravam detalhes da decoração, da mesa e até pratos semelhantes aos que haviam aparecido nos registros da influenciadora.

Um dos detalhes que mais chamou atenção dos internautas surgiu em uma dessas publicações, já que Vini Jr. aparece ao fundo, reforçando as especulações de que ele e Virginia estiveram no mesmo jantar durante o período de folga da Seleção Brasileira.

Após as imagens circularem em páginas de fofoca, seguidores passaram a comentar a possibilidade de uma reaproximação entre os dois, mesmo após o fim do relacionamento.

As suspeitas ganharam força principalmente pela proximidade das pessoas envolvidas.

Lídia mantém relacionamento com um dos amigos do atacante, enquanto Duda Freire, considerada uma das melhores amigas de Virginia, namora Felipe, empresário e amigo próximo de Vini Jr.