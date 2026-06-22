Ex-paquito morre e Xuxa emociona público com declaração impactante

Xuxa Meneghel usou as redes sociais neste domingo (21) para prestar uma homenagem emocionante a Robson Barros, integrante da primeira geração de paquitos que atuou ao seu lado no “Xou da Xuxa”.

A apresentadora compartilhou um vídeo com imagens de arquivo do ex-assistente de palco e aproveitou a publicação para se despedir do amigo.

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Na mensagem, a eterna Rainha dos Baixinhos destacou o carinho que sentia por Robson e relembrou a personalidade marcante dele.

“Meu Robson paulistinha... vc foi e é um cara incrível, que Deus te receba com um sorriso lindo e muito carinho, vc merece todos os aplausos meu eterno paquito. Te amamos”, escreveu.

A publicação rapidamente recebeu centenas de mensagens de pesar. Entre os comentários, amigos, ex-colegas de trabalho e admiradores manifestaram tristeza pela perda.

Uma das primeiras a se pronunciar foi a ex-paquita Tatiana Maranhão, que demonstrou incredulidade diante da notícia.

“Não dá pra acreditar”, escreveu. Já o ator Junno Andrade, marido de Xuxa, resumiu o sentimento com uma breve mensagem: “Puxa... que triste”.

Juliana Baroni, que também integrou o time de paquitas, fez questão de destacar a convivência com Robson e lamentou sua partida. “O cara mais legal de todos”, comentou.

Robson Barros fez parte do grupo de paquitos entre 1989 e 1992, fase que marcou o auge de audiência do programa infantil comandado por Xuxa na TV Globo. Além da parceria com a apresentadora, ele também trabalhou ao lado de Sérgio Mallandro na emissora.

Após deixar a televisão, seguiu novos caminhos profissionais e passou a atuar no meio empresarial. Sua morte provocou comoção entre antigos colegas e fãs que acompanharam sua trajetória na televisão brasileira.