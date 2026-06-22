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Isis Valverde se pronuncia após bomba sobre processo trabalhista explodir

Atriz usou as redes socias para desmistificar os rumores em torno do assunto

Isis Valverde se pronuncia após bomba sobre processo trabalhista explodir - (crédito: Reprodução/Instagram)
Isis Valverde se pronuncia após bomba sobre processo trabalhista explodir - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após dias de repercussão envolvendo uma ação trabalhista movida por uma ex-funcionária, Isis Valverde decidiu se manifestar publicamente.

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A atriz recorreu aos stories do Instagram no último domingo (21) para comentar o assunto pela primeira vez e contestar informações que, segundo ela, vêm sendo divulgadas de forma equivocada.

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Sem citar diretamente os detalhes do processo, a artista afirmou que se sentiu incomodada com a maneira como o caso ganhou espaço nas redes e na imprensa.

"Nos últimos dias, tenho visto interpretações e afirmações sobre mim que não são verdadeiras", declarou.

Ao longo da mensagem, Isis fez questão de reforçar que sua trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo respeito às pessoas.

"Acima de tudo, que fique claro que tenho absoluto respeito pelas pessoas e pelos seus direitos. Jamais agiria diferente em relação a isso", reforçou.

A atriz também questionou o formato como as acusações passaram a ser debatidas publicamente. Sem mencionar nomes, ela criticou a disseminação de versões que considera distorcidas.

"Eu respeito a opinião das pessoas, mas não acredito neste formato baseado em acusações e afirmações infundadas e distorcidas", afirmou.

No encerramento do desabafo, Isis agradeceu as manifestações de apoio recebidas nos últimos dias e demonstrou confiança de que os fatos prevalecerão.

"Decidi que vou seguir confiando que a verdade sempre encontra o seu caminho", escreveu.

O posicionamento de Isis Valverde ocorre meses após o encerramento de uma disputa judicial envolvendo uma cozinheira que trabalhou para a atriz entre 2014 e 2021.

Na ação, a ex-funcionária reivindicava o pagamento de valores relacionados a supostas jornadas excessivas de trabalho e ao acúmulo de funções, em uma cobrança superior a R$ 385 mil.

O processo chegou ao fim em novembro de 2025, quando um acordo entre as partes foi homologado pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Com a decisão, a disputa foi oficialmente encerrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/06/2026 08:45
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