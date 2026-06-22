Isis Valverde se pronuncia após bomba sobre processo trabalhista explodir

Após dias de repercussão envolvendo uma ação trabalhista movida por uma ex-funcionária, Isis Valverde decidiu se manifestar publicamente.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A atriz recorreu aos stories do Instagram no último domingo (21) para comentar o assunto pela primeira vez e contestar informações que, segundo ela, vêm sendo divulgadas de forma equivocada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Sem citar diretamente os detalhes do processo, a artista afirmou que se sentiu incomodada com a maneira como o caso ganhou espaço nas redes e na imprensa.
"Nos últimos dias, tenho visto interpretações e afirmações sobre mim que não são verdadeiras", declarou.
Ao longo da mensagem, Isis fez questão de reforçar que sua trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo respeito às pessoas.
"Acima de tudo, que fique claro que tenho absoluto respeito pelas pessoas e pelos seus direitos. Jamais agiria diferente em relação a isso", reforçou.
A atriz também questionou o formato como as acusações passaram a ser debatidas publicamente. Sem mencionar nomes, ela criticou a disseminação de versões que considera distorcidas.
"Eu respeito a opinião das pessoas, mas não acredito neste formato baseado em acusações e afirmações infundadas e distorcidas", afirmou.
No encerramento do desabafo, Isis agradeceu as manifestações de apoio recebidas nos últimos dias e demonstrou confiança de que os fatos prevalecerão.
"Decidi que vou seguir confiando que a verdade sempre encontra o seu caminho", escreveu.
O posicionamento de Isis Valverde ocorre meses após o encerramento de uma disputa judicial envolvendo uma cozinheira que trabalhou para a atriz entre 2014 e 2021.
Na ação, a ex-funcionária reivindicava o pagamento de valores relacionados a supostas jornadas excessivas de trabalho e ao acúmulo de funções, em uma cobrança superior a R$ 385 mil.
O processo chegou ao fim em novembro de 2025, quando um acordo entre as partes foi homologado pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Com a decisão, a disputa foi oficialmente encerrada.
Saiba Mais
- Mariana Morais Antes de morrer, Oliver Tree denunciou alienígenas na Antártida? Entenda!
- Mariana Morais Virginia faz proibição ao dar sermão na própria mãe e é esculachada
- Mariana Morais Famosas apostaram em brilho, identidade e glamour na abertura da Copa; saiba os detalhes
- Mariana Morais Hérika Skaff revela o segredo que salva os restaurantes dos famosos da falência secreta
- Mariana Morais Andressa Urach fala sobre fertilização in vitro e revela desejo de ter terceiro filho
- Mariana Morais Virginia usa peça que simula renda de calcinha e é enaltecida na web