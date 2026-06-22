Antes de morrer, Oliver Tree denunciou alienígenas na Antártida? Entenda!

Antes de morrer, Oliver Tree denunciou bases alienígenas na Antártida? Saiba a verdade! - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rumores que ganharam força nas redes sociais nos últimos dias passaram a associar o músico Oliver Tree a uma suposta missão de mais de 300 dias na Antártida voltada à investigação de OVNIs e supostas bases alienígenas.

As publicações, compartilhadas principalmente no X e em outras plataformas, geraram ampla repercussão e levantaram dúvidas entre os internautas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Parte da narrativa viral também menciona a existência de um documentário inédito sobre a região polar, que estaria sendo exibido de forma restrita e conteria registros de supostas descobertas mantidas em sigilo.

Apesar da rápida disseminação dessas informações, usuários apontaram divergências entre os rumores e os dados disponíveis sobre a viagem realizada pelo artista.

Informações divulgadas anteriormente em materiais promocionais e reportagens indicam que a passagem de Oliver Tree pela Antártida ocorreu durante uma expedição de luxo com duração de sete dias, entre 13 e 20 de dezembro de 2023.

A iniciativa foi promovida pela Insider Expeditions em parceria com o DJ e produtor musical Diplo.

O projeto foi apresentado como uma experiência que combinava entretenimento e conscientização ambiental.

A programação incluía apresentações musicais, sets de DJ, atividades voltadas ao bem-estar dos participantes e gravações de documentários relacionados às questões climáticas.

Os viajantes percorreram a região a bordo de uma embarcação de luxo especializada em expedições polares.

Até o momento, não há registros ou evidências confiáveis que sustentem as alegações de que Oliver Tree tenha permanecido cerca de 300 dias na Antártida.

Também não existem documentos que apontem envolvimento do cantor em investigações sobre supostas bases alienígenas ou fenômenos aéreos não identificados na região.

O acidente

As especulações vierem à tona após a morte do artista em um acidente de helicóptero. Tree ficou entre as seis vítimas fatais da colisão de duas aeronaves no Rio de Janeiro, em 14 de junho.

O caso segue sob investigação, enquanto familiares, amigos e fãs lamentam a tragédia. Na ocasião do acidente, o cantor estava em passagem pelo Brasil como parte de sua turnê mundial.

Dias antes, ele havia se apresentado em São Paulo e mantinha uma agenda de compromissos internacionais prevista para seguir até outubro.