Cantor famoso defende Raphinha após onda de ataques nas redes sociais

Em meio às críticas direcionadas a Raphinha nas redes sociais, o cantor Rodriguinho decidiu se manifestar publicamente em apoio ao atacante da Seleção Brasileira.
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O artista afirmou que acompanha de perto a trajetória do jogador e considerou injustos alguns dos comentários que têm circulado sobre ele.
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Segundo o ex-BBB, a cobrança em torno do desempenho de atletas é natural, mas parte dos ataques ultrapassa os limites do futebol e acaba atingindo aspectos pessoais do jogador.
Entre as acusações que mais o incomodam, estão questionamentos sobre o suposto comprometimento de Raphinha com a Seleção e com o Brasil.
"Não sou de defender ninguém e nem de passar pano para nada, porém o que vejo fazendo com ele é desumano. Falam que ele não tem orgulho da camisa da Seleção, orgulho do país", declarou o cantor.
Ao justificar, Rodriguinho relembrou experiências que viveu ao lado do atleta e destacou a dedicação que presenciou fora das quatro linhas.
De acordo com o cantor, o comprometimento do atacante com a profissão sempre chamou sua atenção, inclusive nos momentos em que outros estariam descansando ou aproveitando o tempo livre.
"Nunca tive contato com jogadores como tive com ele. Eu vi isso. Já estive na casa dele, estava todo mundo curtindo e eu fui para a banheira de gelo com ele para ajudar na recuperação. É muito desumano o que fazem. Cobrar desempenho, tudo certo, mas estão indo para um lado que não tem que ir. Raphinha, estou com você", finalizou.
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