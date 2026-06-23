Endrick reage e dispara a real sobre relação com Ancelotti na Copa

Mesmo com o Brasil vencendo o Haiti por 3 a 0 na Copa do Mundo de 2026, um dos assuntos mais comentados após a partida foi a participação de Endrick.
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Acionado no segundo tempo e incentivado pela torcida presente no Lincoln Financial Field, o atacante aproveitou a ocasião para falar sobre a confiança que tem em Carlo Ancelotti e a maneira como o treinador toma suas decisões.
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Em entrevista à CazéTV, o jogador destacou a experiência que teve ao trabalhar com o técnico no Real Madrid e afirmou que o italiano sempre coloca os interesses coletivos acima de qualquer preferência individual.
"O Ancelotti, eu passei um ano com ele no Real (Madrid). Ele sabe o que eu faço quando eu entro, dou minha vida pela equipe. Um grande treinador, tem cabeça, ele não vai fazer o melhor pro Endrick, pra torcida, ele vai fazer o melhor pelo time", declarou o atacante, à CazéTV.
Endrick também ressaltou a gratidão que sente pelo treinador e garantiu que mantém a mesma dedicação diariamente, independentemente do tempo que recebe em campo.
O jovem ainda agradeceu o apoio demonstrado pelos torcedores durante o confronto.
"Eu fico agradecido por ter ele na minha vida, ele sabe que eu vou me esforçar todos os dias, ele sabe que eu vou 'comer gramado', vou realmente trabalhar muito.
Ele sabe que eu trabalho muito, meu jogo é sempre o último. Sabe muito bem que eu posso ajudar a equipe. Ver o que a torcida faz por mim, fico muito agradecido", disse ainda Endrick, sobre torcedores terem gritado seu nome no confronto.
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