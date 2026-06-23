Caneleiras de Neymar para Copa do Mundo custam mais de R$ 7 mil cada par - (crédito: Reprodução/Instagram)

A expectativa pela possível presença de Neymar entre os titulares da Seleção Brasileira diante da Escócia, na próxima quarta-feira (24), pela Copa do Mundo de 2026, ganhou um detalhe especial fora das quatro linhas.

Caso seja utilizado na partida, o camisa 10 entrará em campo usando uma das caneleiras exclusivas desenvolvidas pelo artista plástico Thiago Rosinhole especialmente para o Mundial.

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Recuperado de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, o atacante já está liberado para atuar e recebeu duas versões personalizadas do acessório, ambas inspiradas em elementos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional, como a fé, a família e a busca pelo hexacampeonato brasileiro.

“Eu já fiz as caneleiras do Neymar anteriormente. Tinha uma do Santos, inspirada nos arcos das pontes de Santos, e também uma da Seleção Brasileira, inspirada no próprio uniforme. Para essa Copa do Mundo, um momento especial na vida do Neymar, a ideia foi trazer o rumo ao hexa", contou o artista.

Rosinhole explicou que o projeto foi desenvolvido a partir de releituras da bandeira nacional em seu característico estilo urbano.

"Criamos duas versões da bandeira do Brasil ao estilo grafite, lembrando a minha forma de trabalhar: uma totalmente amarela e outra totalmente branca, ambas com detalhes em dourado para representar esse amor à bandeira e também remeter à [seleção] canarinho e aos detalhes brancos do uniforme”, explica Rosinhole.

A personalização inclui ainda referências à religiosidade do jogador e à sua família. Nas caneleiras aparecem a frase “100% Jesus”, o logotipo NJR e os nomes dos quatro filhos do craque: Davi Lucca, de 14 anos, Mavie, de 2 anos, Helena, de 1 ano e 11 meses, e Mel Biancardi, de 11 meses.

Avaliado em mais de R$ 7 mil, o equipamento foi produzido sob medida. Para garantir o encaixe perfeito, uma equipe técnica realizou um escaneamento em 3D diretamente no centro de treinamento, seguindo todas as orientações fornecidas por Neymar sobre dimensões, altura e largura das peças.

A utilização de cada modelo dependerá do uniforme escolhido para a partida. Se a Seleção atuar de azul, o atacante deverá usar a versão branca.

Já com a tradicional camisa amarela, a opção será a caneleira amarela criada especialmente para o Mundial.