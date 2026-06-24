Ex-BBB é condenado a 15 anos de prisão e real motivo vem à tona

A decisão judicial estabeleceu 14 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documentos falsos. - (crédito: reprodução TV Globo)

A Justiça determinou uma série de condenações contra o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil, Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di.

Somadas, as penas ultrapassam 15 anos de prisão e envolvem crimes relacionados a fraudes financeiras e à promoção de uma loteria considerada irregular.

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A decisão judicial estabeleceu 14 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documentos falsos.

Além disso, o influenciador recebeu uma nova condenação de 1 ano e 15 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, em razão da divulgação de uma loteria ilegal.

Entre os delitos analisados no processo, a pena mais severa foi aplicada pelo crime de lavagem de dinheiro, que resultou em 9 anos, 4 meses e 8 dias de prisão. Pelo uso de documento falso, a Justiça fixou 3 anos e 22 dias de reclusão.

Já a condenação por estelionato foi de 2 anos e 1 mês. A promoção da loteria irregular acrescentou mais 1 ano e 15 dias à punição do ex-BBB.

A investigação também atingiu Gabriela Vicente de Sousa, apontada como integrante do esquema. Ela foi condenada exclusivamente pelo crime de lavagem de dinheiro e deverá cumprir 8 anos e 4 meses de prisão em regime fechado.

Além das penas privativas de liberdade, a sentença prevê a aplicação de multas aos dois condenados. Os valores foram calculados em dias-multa, com base no salário mínimo vigente na época dos fatos investigados.

O caso envolve prejuízos causados a centenas de consumidores. Segundo a decisão, Nego Di foi responsabilizado por lesar mais de 370 pessoas que adquiriram eletrodomésticos por meio de uma loja virtual amplamente divulgada em suas redes sociais.

O influenciador aparecia nas campanhas promocionais e tinha sua imagem associada às ofertas publicadas no site.

De acordo com o processo, apesar das compras realizadas, os clientes não receberam os produtos anunciados pela plataforma, o que fundamentou parte das condenações impostas pela Justiça.