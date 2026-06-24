Palco desaba em show de Amado Batista e fãs ficam feridos

O público que acompanhava os festejos de São João em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, viveu momentos de tensão na noite de segunda-feira (22), após parte da estrutura montada para o evento desabar nas proximidades do palco onde se apresentaria o cantor Amado Batista.
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Registros feitos por pessoas presentes no local mostram a movimentação logo após o incidente.
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Nas imagens, o artista aparece deixando a área rapidamente, enquanto membros da equipe de produção e espectadores reagem ao desabamento.
A ocorrência causou apreensão entre os presentes, mas, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Itapetinga, o problema aconteceu antes do início oficial do show.
A administração municipal esclareceu que as pessoas atingidas sofreram apenas ferimentos leves.
Ainda de acordo com a prefeitura, equipes do Corpo de Bombeiros e profissionais que atuavam no suporte do evento prestaram atendimento imediato aos envolvidos.
Após a realização das vistorias e dos procedimentos considerados necessários para garantir a segurança da estrutura, o palco foi liberado novamente para utilização.
Com a situação controlada e sem registros de feridos graves, Amado Batista retornou ao local e deu continuidade à apresentação prevista na programação do São João da cidade.
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