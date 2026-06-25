Virginia surge com mãe de Vini Jr. em jogo do Brasil e gera caos na web

A presença de Virginia Fonseca no jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026, realizado na última quarta-feira (24), voltou a alimentar especulações sobre sua proximidade com Vini Jr.
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Desta vez, o que chamou a atenção dos internautas foi um suposto encontro da influenciadora com familiares do atacante durante a partida.
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Uma imagem divulgada por um perfil de entretenimento nas redes sociais mostra Virginia em um dos camarotes do estádio ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador.
No registro, as duas aparecem aparentemente conversando. Netinho, irmão de Vini Jr., também pode ser visto no mesmo espaço.
O episódio reforçou os comentários sobre uma possível reaproximação entre a influenciadora e o craque da Seleção, assunto que já vinha movimentando as redes sociais nos últimos dias.
Nas redes sociais, a possível aproximação da influenciadora com a família do jogador dividiu opiniões.
"Volta com ele, Virginia! Ele não é só bom em dar chifre, mas em fazer gol também!", ironizou uma internauta. "Ela valoriza a família de todo mundo, menos a dela", comentou outra internauta.
????AGORA: Virginia e a mãe do Vini Jr, assistindo o jogo contra Escócia em um camarote no Hard Rock Stadium. pic.twitter.com/wd7Ic3Aa1C— CHOQUEI (@choquei) June 24, 2026
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