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VIRALIZOU!

Gusttavo Lima 'invade' show da Calcinha Preta, senta em cadeira e momento viraliza

Momento de interação entre os artistas deu o que falar nas redes sociais

Gusttavo Lima 'invade' show da Calcinha Preta, senta em cadeira e momento viraliza - (crédito: Reprodução/Instagram)
Gusttavo Lima 'invade' show da Calcinha Preta, senta em cadeira e momento viraliza - (crédito: Reprodução/Instagram)

O nome de Gusttavo Lima viralizou as redes sociais após uma participação inusitada durante o show da banda Calcinha Preta no São João de Patos, na Paraíba, realizado na noite da última terça-feira (23).

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Escalado para se apresentar na mesma programação do evento, o sertanejo resolveu aproveitar o momento como fã.

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Em vez de apenas assistir ao espetáculo, ele levou uma cadeira para o palco, acomodou-se diante dos músicos e ainda pediu uma música.

A cena chamou a atenção do público quando Gusttavo interrompeu a apresentação para pedir uma cerveja e solicitar que o vocalista Daniel Diau interpretasse uma de suas canções favoritas, o sucesso “Desilusão”.

“Tem uma cerveja? Me dá uma cerveja! Canta pra mim, por favor. Essa eu quero ter o prazer, vocês filmem aí pra mim”, brincou o artista.

Enquanto acompanhava a performance sentado no palco, o cantor demonstrou entusiasmo com a apresentação, arrancando risadas da plateia e dos próprios integrantes da banda.

O momento foi registrado por fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais. Nos comentários das publicações, internautas se identificaram com a reação do sertanejo diante do clássico do forró.

“Eu quando ganhar na mega KKKKKK”, brincou um usuário. “Porrada essa música”, escreveu outro. Já um terceiro lembrou a admiração de Gusttavo por Daniel Diau: “Diau é o grande ídolo dele na música, já deixou claro várias vezes”.

Outros seguidores também demonstraram apoio à atitude descontraída do cantor. “Te entendemos, Gusttavo Lima”, comentou uma fã.

A repercussão foi tão grande que o próprio artista apareceu na publicação para deixar sua opinião sobre o grupo. “Que banda meus amigos”, escreveu, reforçando a admiração pela Calcinha Preta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 24/06/2026 11:57
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