Virginia toma atitude após Vini Jr. ter gol anulado e expõe na web

Virginia Fonseca viveu momentos de tensão e euforia durante a partida entre Brasil e Escócia, disputada pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
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Presente no Hard Rock Stadium, em Miami, a influenciadora acompanhou de perto um lance que gerou polêmica ainda no primeiro tempo e compartilhou suas reações com os seguidores.
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Depois de abrir o placar aos sete minutos da etapa inicial, Vini Jr. voltou a marcar pouco tempo depois. No entanto, a comemoração foi interrompida quando a arbitragem decidiu revisar a jogada.
Ao perceber no telão do estádio que o lance passaria por checagem, Virginia demonstrou surpresa.
“Que? Vai checar o gol?”, questionou ela em um vídeo publicado nas redes sociais.
A revisão terminou com a anulação do lance, após a arbitragem identificar uma falta cometida pelo atacante brasileiro sobre um jogador da Escócia.
Inconformada com a decisão, a influenciadora registrou novamente o momento e mostrou a reação da torcida presente nas arquibancadas.
“Vamos ver, não é possível, gente. Foi gol. Ah, não!”, disse Virginia enquanto filmava as vaias dos brasileiros direcionadas à arbitragem.
Apesar da frustração inicial, o clima mudou pouco depois. Vini Jr. voltou a fazer gol, desta vez sem qualquer contestação da arbitragem, levando a influenciadora a comemorar.
“Aê, foi gol. Eu falei”, celebrou Virginia ao compartilhar o novo momento com os seguidores.
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