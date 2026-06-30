Atriz que interpretará Marília Mendonça em filme é revelada

A cinebiografia de Marília Mendonça já tem elenco definido. Nesta semana, o Prime Video anunciou os atores que integrarão o filme sobre a trajetória da cantora sertaneja, reunindo nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado e Sophia Valverde.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A responsável por interpretar a artista será Marina Versos. Natural de Goiás, a cantora e atriz mantém um perfil nas redes sociais com pouco mais de três mil seguidores, onde costuma compartilhar momentos da carreira artística, incluindo apresentações, gravações, composições e versões de músicas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Recentemente, ela também celebrou a conclusão da graduação em direção de arte.
Além de mostrar sua rotina profissional, Marina participa de eventos ligados ao universo da música e frequentemente publica conteúdos relacionados aos seus projetos.
Ao divulgar o elenco, o Prime Video destacou que a seleção envolveu vozes de diferentes regiões do país como forma de prestar homenagem ao legado deixado por Marília Mendonça.
"Com muito respeito, responsabilidade e amor, recebo a missão de contar um pedaço dessa história. Marília Mendonça, sempre", escreveu Marina nas redes sociais.
As gravações do longa estão previstas para começar em julho. A produção ainda não teve a data oficial de estreia divulgada, mas a expectativa é de que chegue ao catálogo da plataforma em 2027.
Saiba Mais
- Mariana Morais Klara Castanho interpretará Maiara em filme de Marília Mendonça
- Mariana Morais Virginia se machuca em dia de jogo do Brasil e relata perrengue na web
- Mariana Morais Ainê Coutinho celebra repercussão do 'Bate Papo' e revela desejo de entrevistar mulheres que inspiram
- Mariana Morais Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa mostram a tendência do 'novo luxo'
- Mariana Morais Craque da Seleção Brasileira, Martinelli ganha fortuna por semana; saiba quanto
- Mariana Morais Jornalista da Globo faz retratação ao vivo após defender escola em dias de Copa