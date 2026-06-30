Atriz que interpretará Marília Mendonça em filme é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cinebiografia de Marília Mendonça já tem elenco definido. Nesta semana, o Prime Video anunciou os atores que integrarão o filme sobre a trajetória da cantora sertaneja, reunindo nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado e Sophia Valverde.

A responsável por interpretar a artista será Marina Versos. Natural de Goiás, a cantora e atriz mantém um perfil nas redes sociais com pouco mais de três mil seguidores, onde costuma compartilhar momentos da carreira artística, incluindo apresentações, gravações, composições e versões de músicas.

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Recentemente, ela também celebrou a conclusão da graduação em direção de arte.

Além de mostrar sua rotina profissional, Marina participa de eventos ligados ao universo da música e frequentemente publica conteúdos relacionados aos seus projetos.

Ao divulgar o elenco, o Prime Video destacou que a seleção envolveu vozes de diferentes regiões do país como forma de prestar homenagem ao legado deixado por Marília Mendonça.

"Com muito respeito, responsabilidade e amor, recebo a missão de contar um pedaço dessa história. Marília Mendonça, sempre", escreveu Marina nas redes sociais.

As gravações do longa estão previstas para começar em julho. A produção ainda não teve a data oficial de estreia divulgada, mas a expectativa é de que chegue ao catálogo da plataforma em 2027.