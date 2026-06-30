Klara Castanho interpretará Maiara em filme de Marília Mendonça

O elenco da cinebiografia de Marília Mendonça ganhou mais um nome confirmado.

Klara Castanho será responsável por interpretar a cantora Maiara na produção do Prime Video que contará a trajetória da artista, morta em 2021.

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Na última segunda-feira (29), a atriz se reuniu com Marina Versos, escolhida para viver Marília Mendonça no longa.

O encontro marcou uma etapa da preparação para o filme, que também destacará a forte amizade da Rainha da Sofrência com a dupla formada por Maiara e Maraisa.

Além de Klara Castanho e Marina Versos, o elenco reúne Daniel Rocha, Hermila Guedes, Marcelo Serrado e Sophia Valverde.

As filmagens estão programadas para começar em julho, enquanto o lançamento da produção está previsto para 2027.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, após o avião em que viajava cair durante o deslocamento para um show em Minas Gerais.