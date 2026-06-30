Klara Castanho interpretará Maiara em filme de Marília Mendonça

O elenco da cinebiografia de Marília Mendonça ganhou mais um nome confirmado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Klara Castanho será responsável por interpretar a cantora Maiara na produção do Prime Video que contará a trajetória da artista, morta em 2021.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na última segunda-feira (29), a atriz se reuniu com Marina Versos, escolhida para viver Marília Mendonça no longa.
O encontro marcou uma etapa da preparação para o filme, que também destacará a forte amizade da Rainha da Sofrência com a dupla formada por Maiara e Maraisa.
Além de Klara Castanho e Marina Versos, o elenco reúne Daniel Rocha, Hermila Guedes, Marcelo Serrado e Sophia Valverde.
As filmagens estão programadas para começar em julho, enquanto o lançamento da produção está previsto para 2027.
Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, após o avião em que viajava cair durante o deslocamento para um show em Minas Gerais.
June 30, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia se machuca em dia de jogo do Brasil e relata perrengue na web
- Mariana Morais Ainê Coutinho celebra repercussão do 'Bate Papo' e revela desejo de entrevistar mulheres que inspiram
- Mariana Morais Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa mostram a tendência do 'novo luxo'
- Mariana Morais Craque da Seleção Brasileira, Martinelli ganha fortuna por semana; saiba quanto
- Mariana Morais Jornalista da Globo faz retratação ao vivo após defender escola em dias de Copa
- Mariana Morais Causa da morte da atriz de 'O Chamado' vem à tona e impressiona público