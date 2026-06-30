Craque da Seleção Brasileira, Martinelli ganha fortuna por semana; saiba quanto - (crédito: Reprodução/Instagram)

O desempenho de Gabriel Martinelli na Copa do Mundo de 2026 tem refletido também o sucesso que o atacante alcançou no futebol europeu.

Responsável pelo gol que garantiu a vaga da Seleção Brasileira na próxima fase do mundial, o jogador colhe os frutos da evolução que vive desde que desembarcou na Inglaterra.

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Hoje, o camisa do Arsenal figura entre os atletas mais valorizados do time. Dados do site especializado Capology apontam que o brasileiro recebe um salário bruto anual de 9,36 milhões de libras, cifra equivalente a aproximadamente R$ 72,5 milhões. O valor representa um rendimento semanal na casa de R$ 1,4 milhão.

A realidade financeira do atacante, porém, nem sempre foi essa. Contratado pelo Arsenal em 2019, após chamar a atenção com a camisa do Ituano, Martinelli viu seus vencimentos aumentarem gradualmente à medida que conquistava espaço e se firmava na equipe comandada por Mikel Arteta.

Desde sua chegada ao clube inglês, o atacante já embolsou cerca de 28,6 milhões de libras em salários, o equivalente a aproximadamente R$ 221,6 milhões.