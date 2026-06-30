Jornalista da Globo faz retratação ao vivo após defender escola em dias de Copa - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após receber críticas nas redes sociais, Sabina Simonato usou o espaço do "Bom Dia São Paulo", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (29), para esclarecer uma declaração feita durante a edição anterior do telejornal sobre a liberação antecipada de alunos por causa da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo 2026.

A jornalista afirmou que seu comentário foi interpretado de forma diferente do que pretendia e reconheceu que poderia ter se expressado melhor.

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"Eu não tenho compromisso com o certo ou errado. Talvez minha forma de me expressar tenha sido errada. Existe um calendário do ano inteiro e, de repente, vem um jogo da Copa do Mundo e altera isso", disse.

Na sequência, Sabina explicou que sua preocupação era voltada às famílias que precisaram reorganizar a rotina após a confirmação do jogo da Seleção Brasileira em um dia útil.

"O pai e a mãe, que tinham um planejamento, o filho estava na escola, se veem de uma hora para outra tendo que mudar os planos. Foi nesse sentido", explicou.

"Eu em nenhum momento disse que escola é depósito de alunos, que é creche, como eu tenho recebido aqui. Vocês têm todo o direito de se manifestar, estão me pedindo que faça uma retratação".

A polêmica começou quando o telejornal abordou a decisão de algumas escolas de encerrar as aulas antes do horário habitual para que estudantes e funcionários pudessem acompanhar o confronto da Seleção, marcado para as 14h (horário de Brasília).

Na ocasião, Sabina questionou como ficariam os responsáveis que estariam trabalhando no momento da saída antecipada das crianças.

"Como os pais fazem? Eu me coloco no lugar dos pais... Tem muito pai que não pode sair do serviço no horário do jogo. Como você dispensa? Faz uma atividade diferente com as crianças, um telão no pátio da escola, sei lá.

Faz desse limão uma limonada. Você põe nas costas da família, que depende de ficar o filho na escola para ganhar o pão de cada dia? Olha, eu não concordo com isso...", afirmou.

A fala gerou repercussão imediata nas redes sociais. Parte dos internautas argumentou que a responsabilidade pela alteração na rotina escolar não deveria ser atribuída aos professores e demais profissionais da educação.

Durante o esclarecimento ao vivo, a apresentadora fez questão de destacar que respeita a categoria e que seu objetivo era apenas apresentar diferentes pontos de vista sobre a situação.

"Eu tenho todo respeito e admiração pelos profissionais da educação, como estão dizendo aqui, que a função é ensinar e não tomar conta.

Estou dizendo para a gente pensar nos dois lados --porque a gente não tem compromisso com um lado apenas. Tem mãe também que trabalha no horário do jogo. É nesse sentido".

Ao concluir o pronunciamento, Sabina pediu desculpas a quem se sentiu incomodado e afirmou que a repercussão serviu para fazê-la refletir sobre a forma como transmitiu sua opinião.

"Se você não concordou com meu ponto de vista e, talvez naquele momento eu não tenha sido clara, me desculpa".

"Eu respeito todos os profissionais, todos os profissionais da educação, assim como os outros setores. Não é uma briga, não é uma discussão, vamos juntos. Que bom que vocês me alertaram sobre esse ponto. Talvez eu não tenha me feito tão clara.

É claro que professores têm seus filhos, seus direitos... É um lado, um ponto de vista, eu respeito todos vocês", finalizou.