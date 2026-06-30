Virginia se machuca em dia de jogo do Brasil e relata perrengue na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ida de Virginia Fonseca ao confronto entre Brasil e Japão, disputado nesta segunda-feira (29) na Arena de Houston, no Texas (EUA), acabou rendendo um contratempo inesperado. A influenciadora compartilhou o episódio com os seguidores por meio das redes sociais.

Para acompanhar a partida em clima de Copa, Virginia apostou em um visual inspirado no estilo cowboy, característico do estado americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O look incluía um chapéu com a palavra "Brasil" e uma estrela, além de um cropped, uma calça larga repleta de aplicações brilhantes e uma sandália amarela de salto alto.

O problema surgiu durante o trajeto até o estádio. Após caminhar pelo local, a influenciadora mostrou que um dos pés havia ficado machucado e fez brincadeira com a situação.

"A gente anda bem pouquinho para chegar ao estádio, bem tranquilo viu?".

Sem conseguir continuar com o mesmo calçado, Virginia resolveu trocar a sandália por um chinelo de uma marca brasileira antes de assistir ao jogo.

Ao mostrar a mudança, ela escreveu: "Dei o close, agora chinelinho, né? Bora Brasil... Não tem ninguém mais ansioso que eu hoje viu".