Virginia se machuca em dia de jogo do Brasil e relata perrengue na web

A ida de Virginia Fonseca ao confronto entre Brasil e Japão, disputado nesta segunda-feira (29) na Arena de Houston, no Texas (EUA), acabou rendendo um contratempo inesperado. A influenciadora compartilhou o episódio com os seguidores por meio das redes sociais.
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Para acompanhar a partida em clima de Copa, Virginia apostou em um visual inspirado no estilo cowboy, característico do estado americano.
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O look incluía um chapéu com a palavra "Brasil" e uma estrela, além de um cropped, uma calça larga repleta de aplicações brilhantes e uma sandália amarela de salto alto.
O problema surgiu durante o trajeto até o estádio. Após caminhar pelo local, a influenciadora mostrou que um dos pés havia ficado machucado e fez brincadeira com a situação.
"A gente anda bem pouquinho para chegar ao estádio, bem tranquilo viu?".
Sem conseguir continuar com o mesmo calçado, Virginia resolveu trocar a sandália por um chinelo de uma marca brasileira antes de assistir ao jogo.
Ao mostrar a mudança, ela escreveu: "Dei o close, agora chinelinho, né? Bora Brasil... Não tem ninguém mais ansioso que eu hoje viu".
— moonbuzz (@moonbuzzoficial) June 30, 2026
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