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SINCERÃO!

Haaland surpreende ao aconselhar brasileiros e expõe opinião polêmica

Craque da Seleção Norueguesa falou sobre o Brasil após o duelo deste domingo (5)

Haaland surpreende ao aconselhar brasileiros e expõe opinião polêmica - (crédito: Reprodução/Instagram)
Haaland surpreende ao aconselhar brasileiros e expõe opinião polêmica - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mesmo sendo o responsável por eliminar a Seleção Brasileira da Copa do Mundo, Erling Haaland surpreendeu ao fazer elogios ao Brasil após a vitória da Noruega nas oitavas de final, disputadas neste domingo (5).

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O atacante afirmou que, pela tradição construída ao longo da história, a equipe brasileira deveria ter permanecido na competição até as fases decisivas.

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"Vocês precisam seguir apoiando o Brasil. Vamos ser honestos: o Brasil deveria ter passado de fase", iniciou Haaland.

Na sequência, o camisa 9 reforçou a importância da Seleção para o futebol mundial e destacou o peso da camisa brasileira em grandes torneios.

"O Brasil é o país de futebol e o país do futebol sempre deveria estar nas semifinais, nas finais", afirmou o atacante.

"Vocês [brasileiros] merecem conquistar Copas do Mundo porque o Brasil é um país especial e um país especial para o futebol também", afirmou ele, que chegou a ser cumprimentado por Vini Jr. após o duelo deste domingo (5).

Ao comentar a classificação histórica da Noruega, Haaland avaliou que a pressão por vencer estava do lado brasileiro e que sua equipe conseguiu tirar proveito desse cenário.

Segundo o jogador, a campanha norueguesa já superou todas as expectativas, e o time continua encarando cada partida como um bônus.

"Foi insano. Estou sem palavras. Me belisca, é tudo uma loucura. [...] Antes do jogo, já disse que o que fizéssemos daqui para a frente seria um bônus", iniciou ele.

"Então, temos que aproveitar o momento, como hoje. Deu para sentir que a pressão estava com o Brasil. Nós só jogamos. Seria uma festa para nós de qualquer jeito. E ainda conseguimos vencer. É uma campanha que vamos lembrar para sempre", declarou Haaland.

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/07/2026 09:10
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