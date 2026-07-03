Causa do acidente que quase tirou a vida de Henrique Fogaça é revelada

Henrique Fogaça revelou nas redes sociais o motivo pelo qual precisou se afastar temporariamente das gravações do "MasterChef", exibido pela Band.
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O chef e jurado contou que sofreu um grave acidente de moto no dia 5 de maio e decidiu tornar público o episódio quase dois meses depois.
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Segundo Fogaça, tudo aconteceu enquanto trafegava pela Rodovia Castello Branco. Ele explicou que perdeu o controle da motocicleta após passar por uma mancha de óleo na pista.
Pilotando a cerca de 120 km/h, o cozinheiro afirmou considerar a própria sobrevivência um verdadeiro milagre.
A queda provocou diversos ferimentos e exigiu atendimento médico imediato. Entre as lesões, o empresário relatou a fratura de três costelas, além de machucados na bacia, na perna e no tornozelo.
Ele também sofreu escoriações profundas nos joelhos e nas mãos em consequência do impacto.
Para mostrar a dimensão do acidente, Fogaça compartilhou imagens registradas logo após sua chegada ao hospital, evidenciando a gravidade dos ferimentos.
Durante o relato, o jurado também respondeu às piadas e críticas feitas por alguns veículos de comunicação sobre sua ausência no programa.
Incomodado com trocadilhos que o apelidavam de "Folgaça", insinuando que teria apresentado um atestado médico por falta de vontade de trabalhar, ele desabafou sobre o que realmente enfrentou.
"Quebrei três costelas, bati a bacia, machuquei a perna, o tornozelo, ralei os joelhos e as mãos. Foi brutal", destacou Fogaça, expondo as imagens do momento em que deu entrada no hospital, há quase dois meses.
Como se o acidente não bastasse, o chef afirmou ainda ter sido vítima de um furto durante a internação. De acordo com ele, a aliança de casamento desapareceu enquanto estava hospitalizado, fato percebido dois dias após o acidente.
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