Causa do acidente que quase tirou a vida de Henrique Fogaça é revelada

Causa do acidente que quase tirou a vida de Henrique Fogaça é revelado - (crédito: Reprodução/Instagram)

Henrique Fogaça revelou nas redes sociais o motivo pelo qual precisou se afastar temporariamente das gravações do "MasterChef", exibido pela Band.

O chef e jurado contou que sofreu um grave acidente de moto no dia 5 de maio e decidiu tornar público o episódio quase dois meses depois.

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Segundo Fogaça, tudo aconteceu enquanto trafegava pela Rodovia Castello Branco. Ele explicou que perdeu o controle da motocicleta após passar por uma mancha de óleo na pista.

Pilotando a cerca de 120 km/h, o cozinheiro afirmou considerar a própria sobrevivência um verdadeiro milagre.

A queda provocou diversos ferimentos e exigiu atendimento médico imediato. Entre as lesões, o empresário relatou a fratura de três costelas, além de machucados na bacia, na perna e no tornozelo.

Ele também sofreu escoriações profundas nos joelhos e nas mãos em consequência do impacto.

Para mostrar a dimensão do acidente, Fogaça compartilhou imagens registradas logo após sua chegada ao hospital, evidenciando a gravidade dos ferimentos.

Durante o relato, o jurado também respondeu às piadas e críticas feitas por alguns veículos de comunicação sobre sua ausência no programa.

Incomodado com trocadilhos que o apelidavam de "Folgaça", insinuando que teria apresentado um atestado médico por falta de vontade de trabalhar, ele desabafou sobre o que realmente enfrentou.

"Quebrei três costelas, bati a bacia, machuquei a perna, o tornozelo, ralei os joelhos e as mãos. Foi brutal", destacou Fogaça, expondo as imagens do momento em que deu entrada no hospital, há quase dois meses.

Como se o acidente não bastasse, o chef afirmou ainda ter sido vítima de um furto durante a internação. De acordo com ele, a aliança de casamento desapareceu enquanto estava hospitalizado, fato percebido dois dias após o acidente.