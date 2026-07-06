Zé Felipe se revolta com cumprimento entre Haaland e Vini Jr. e dispara xingamentos

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, provocou uma reação explosiva de Zé Felipe nas redes sociais neste domingo (5).
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O cantor demonstrou indignação ao assistir a um vídeo em que Vinicius Jr. aparece cumprimentando Erling Haaland logo após o apito final da partida.
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Irritado com a cena, o sertanejo publicou um comentário repleto de palavrões direcionado aos atletas.
"Tomar no c#. Cumprimenta minha chibata [termo utilizado para fazer menção ao próprio órgão sexual]. Vai se f#d#r", escreveu.
A manifestação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que responderam com mensagens em tom de brincadeira.
"Que isso, Zé?", perguntou um internauta. "Tô assim mesmo", respondeu outro, identificando-se com a revolta do artista. "Eu estou passando mal", comentou um terceiro, aos risos.
Mais tarde, Zé Felipe voltou a falar sobre a derrota por meio dos stories do Instagram. Apesar da frustração com a eliminação, o cantor ressaltou o histórico vencedor da Seleção Brasileira e pediu que os torcedores valorizassem as conquistas do país no futebol.
"A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós, a gente tá muito bonzinho", disse ele.
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