Dívida com Giselle Itié faz Antonia Fontenelle ter contas bloqueadas pela Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de contas bancárias e de outros ativos financeiros da apresentadora e influenciadora Antonia Fontenelle.
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A medida foi autorizada pela 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca no âmbito do cumprimento de sentença de uma ação por danos morais movida pela atriz Giselle Itié.
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Por Mariana Morais
postado em 06/07/2026 08:12