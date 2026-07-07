Comprometido, Haaland surge sem camisa em encontro com princesa da Noruega - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, que garantiu a inédita vaga da equipe nas quartas de final da Copa do Mundo, teve um momento marcante longe do gramado.

Após o apito final da partida no último domingo (5), a princesa Ingrid Alexandra foi até o vestiário da seleção para cumprimentar os atletas pela conquista histórica.

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A herdeira da família real norueguesa esteve acompanhada do príncipe Sverre Magnus e conversou com jogadores e membros da comissão técnica em um gesto de reconhecimento pela campanha da equipe no torneio.

Entre os registros do encontro, um dos que mais repercutiu foi o abraço entre Ingrid Alexandra e Erling Haaland.

O atacante, que possui um relacionamento de longa data com a ex-jogadora Isabel Haugseng Johansen, apareceu sem camisa no momento da visita.

A cena rapidamente virou assunto nas redes sociais, deixando fãs em polvorosa com o encontro entre os famosos.

Filha mais velha do príncipe herdeiro Haakon e da princesa Mette-Marit, Ingrid Alexandra fez questão de agradecer pessoalmente aos integrantes da seleção pelo desempenho que colocou a Noruega, pela primeira vez, entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo.

O encontro com Haaland ganhou destaque principalmente porque o camisa 9 foi o grande nome da classificação.

Responsável pelos dois gols da vitória sobre a Seleção Brasileira, o atacante teve atuação decisiva e voltou a ser um dos assuntos mais comentados após a partida.