Haaland vai na contramão dos colegas e ostenta coleção de bolsas de grife - (crédito: Reprodução/Instagram)

Erling Haaland não chama atenção apenas pelo desempenho dentro de campo. Fora dos gramados, o atacante da seleção norueguesa e do Manchester City também tem despertado interesse por seu estilo, especialmente por um item que costuma levá-lo em viagens: bolsas de luxo da tradicional grife francesa Hermès.

O craque já foi visto diversas vezes desembarcando em aeroportos, chegando a hotéis e centros de treinamento com diferentes modelos da marca.

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As aparições rapidamente repercutiram nas redes sociais e passaram a atrair a atenção de fãs e especialistas do mercado de moda.

Entre os exemplares que fazem parte de sua coleção está a rara Hermès Endless Road HAC Birkin 50, cujo preço gira em torno de US$ 45,5 mil, cerca de R$ 250 mil na cotação atual.

O norueguês também possui a HAC Casaque Birkin 40 e outras versões exclusivas produzidas em quantidades limitadas pela maison francesa.

De acordo com veículos internacionais especializados em artigos de luxo, o conjunto de bolsas pertencentes ao jogador ultrapassa os US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,6 milhão).

A estimativa, no entanto, pode ser ainda maior, já que algumas peças raras costumam se valorizar significativamente no mercado de colecionadores.







