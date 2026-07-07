Haaland toma atitude após influencer brasileiro quebrar TV durante jogo

A atuação decisiva de Erling Haaland na vitória da Noruega sobre o Brasil continua dando o que falar nas redes sociais.
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Depois de marcar os dois gols que garantiram o triunfo por 2 a 1 e eliminar a Seleção da Copa do Mundo de 2026, o atacante voltou a comentar o duelo nesta segunda-feira (7), desta vez em tom descontraído.
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A interação aconteceu após o influenciador brasileiro Negrete publicar uma foto de uma televisão quebrada durante a partida e marcar o jogador na legenda.
Em tom de brincadeira, o criador de conteúdo escreveu: "Você vai me dar outra TV, viu Erling?".
Haaland entrou na onda e respondeu à publicação pedindo desculpas, acompanhado de um emoji de risada.
Além da resposta, o camisa 9 compartilhou o post em seu próprio perfil, mostrando que tem acompanhado as reações e os memes produzidos pelos brasileiros.
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