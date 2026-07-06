Haaland tem uma filha e detalhe por trás da criança chama atenção

Embora seja uma das maiores estrelas do futebol mundial e compartilhe frequentemente registros de sua carreira, Erling Haaland mantém uma postura completamente diferente quando o assunto envolve sua família.
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Um dos aspectos que mais desperta curiosidade entre os fãs é o fato de o atacante nunca ter revelado publicamente o rosto de sua filha.
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O jogador norueguês, hoje com 25 anos, virou pai em dezembro de 2024 ao lado da namorada, Isabel Haugseng Johansen, de 22 anos.
Desde então, os dois optaram por preservar a privacidade da criança e evitam qualquer exposição nas redes sociais ou em aparições públicas.
Mesmo publicando momentos relacionados ao futebol e à rotina profissional, Haaland nunca compartilhou imagens que identifiquem a filha, nem revelou detalhes sobre o dia a dia da família.
Atualmente com cerca de 1 ano e 7 meses, a criança permanece longe dos holofotes.
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Haaland aconselha o Brasil após duelo na Copa do Mundo
Mesmo sendo o responsável por eliminar a Seleção Brasileira da Copa do Mundo, Erling Haaland surpreendeu ao fazer elogios ao Brasil após a vitória da Noruega nas oitavas de final, disputadas neste domingo (5).
O atacante afirmou que, pela tradição construída ao longo da história, a equipe brasileira deveria ter permanecido na competição até as fases decisivas.
"Vocês precisam seguir apoiando o Brasil. Vamos ser honestos: o Brasil deveria ter passado de fase", iniciou Haaland.
Na sequência, o camisa 9 reforçou a importância da Seleção para o futebol mundial e destacou o peso da camisa brasileira em grandes torneios.
"O Brasil é o país de futebol e o país do futebol sempre deveria estar nas semifinais, nas finais", afirmou o atacante.
"Vocês [brasileiros] merecem conquistar Copas do Mundo porque o Brasil é um país especial e um país especial para o futebol também", afirmou ele, que chegou a ser cumprimentado por Vini Jr. após o duelo deste domingo (5).
Ao comentar a classificação histórica da Noruega, Haaland avaliou que a pressão por vencer estava do lado brasileiro e que sua equipe conseguiu tirar proveito desse cenário.
Segundo o jogador, a campanha norueguesa já superou todas as expectativas, e o time continua encarando cada partida como um bônus.
"Foi insano. Estou sem palavras. Me belisca, é tudo uma loucura. [...] Antes do jogo, já disse que o que fizéssemos daqui para a frente seria um bônus", iniciou ele.
"Então, temos que aproveitar o momento, como hoje. Deu para sentir que a pressão estava com o Brasil. Nós só jogamos. Seria uma festa para nós de qualquer jeito. E ainda conseguimos vencer. É uma campanha que vamos lembrar para sempre", declarou Haaland.
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