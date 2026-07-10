Ronaldo e pai de Haaland se reencontram após duelo histórico em pré-Copa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Antes do confronto entre Noruega e Brasil, no último domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Erling Haaland registrou os bastidores da preparação da equipe e compartilhou o material com os seguidores nas redes sociais.

Durante o vídeo, o camisa 9 demonstra admiração pela tradição do Brasil no esporte e afirma que enfrentar a seleção tem um significado especial para qualquer jogador.

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"O Brasil é um país do futebol. É praticamente a primeira nação do futebol que você ouve falar. Por causa de todos os jogadores lendários que atuaram lá. Basta apenas a camisa, o país e a paixão. É surreal jogar contra eles.

Não importa onde você vá, acaba vendo uma camisa do Brasil, e por isso eu tenho tanto respeito por eles", afirmou Haaland.

Outro momento registrado mostra um encontro entre Alf-Inge Haaland, pai do atacante norueguês, e Ronaldo Fenômeno em um hotel.

Durante a conversa, os dois recordam o período em que estiveram frente a frente como jogadores profissionais.

"Muito legal, cara. Muito bonita!" diz Ronaldo, enquanto agradece a camisa que ganhou de presente.

Na sequência, Alf-Inge relembra um duelo disputado entre eles na década de 1990. "Lembra que nos enfrentamos em 1997?", responde Alf-Inge. "Sim. Foi um pesadelo, não?", completa o Fenômeno.

Além da homenagem ao futebol brasileiro, Haaland também faz questão de destacar a importância de Ronaldo em sua formação como atleta.

Segundo o norueguês, o ex-atacante permanece como uma das maiores referências da posição pela forma como atuava em campo.

"Ronaldo é um jogador especial. "O Fenômeno". Acho que o Zlatan [Ibrahimovic] falou isso. É uma inspiração para todos nós. O jeito que driblava e como só desfrutava do futebol e tudo mais", comentou ele.