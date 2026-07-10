Rafael Cardoso desabafa sobre vício: 'É incurável e mata humilhando'

Rafael Cardoso decidiu compartilhar um relato sobre o período de tratamento contra a dependência química e o alcoolismo após completar um mês de internação em uma clínica de reabilitação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em uma carta aberta divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (9), o ator descreveu as mudanças provocadas pela internação e afirmou que passou a compreender a gravidade do transtorno com o qual convive.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na mensagem, Rafael relata que somente durante o tratamento conseguiu reconhecer que havia perdido o controle da própria vida.
Ao refletir sobre esse processo, ele afirma que as dificuldades enfrentadas foram determinantes para enxergar a realidade da doença e aceitar sua condição.
“Hoje é meu 33º dia de internação. Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo.
Estou grato mesmo assim, por cada pedra no caminho, por mais duras e humilhantes que tenham sido estas experiências. Somente assim consegui entender a gravidade do meu transtorno. Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando”, diz ele na carta.
O artista também afirma que, pela primeira vez, entendeu que o enfrentamento da dependência exige um compromisso permanente com a recuperação.
Segundo Rafael, a internação tem sido dedicada ao fortalecimento da saúde física, mental e espiritual, etapa que considera essencial para seguir em frente.
“Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia!”.
A publicação foi escrita pouco mais de um mês depois da decisão de se internar para tratar o alcoolismo e a dependência química.
Ao longo do texto, o ator faz um relato pessoal sobre esse período, reconhece a dimensão do transtorno e reforça que a recuperação é um caminho contínuo.
Na conclusão da carta, Rafael Cardoso agradece o apoio recebido desde o início da internação, dedica um reconhecimento especial aos familiares e aos profissionais responsáveis pelo tratamento e afirma acreditar que poderá retomar sua rotina nas próximas semanas, agora com uma nova consciência sobre os cuidados necessários para manter a sobriedade.
“Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos, bem como todos que sei que estão nesta corrente familiar.
Obrigado aos profissionais que têm sido extraordinários no tratamento, carinho e acolhimento aqui. Não poderia estar em melhores mãos. Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito. Obrigado e até já”, finaliza.
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia Fonseca vira alvo de ação do MP por campanhas de apostas esportivas
- Mariana Morais Sem idade para ser mãe: celebridades e anônimas recorrem à barriga de aluguel para realizar sonho
- Mariana Morais Ex-jogador da Noruega diz que Haaland está acima de Ronaldo: 'Incomparável'
- Mariana Morais Globo bota o pé no freio e analisa propagandas de bets após críticas durante a Copa
- Mariana Morais Romário tem salário da CazéTV bloqueado por dívida de R$ 32 milhões
- Mariana Morais Maíra Cardi joga delivery do marido no lixo: 'Na minha casa não'