Rafael Cardoso desabafa sobre vício: 'É incurável e mata humilhando'

Na mensagem, Rafael relata que somente durante o tratamento conseguiu reconhecer que havia perdido o controle da própria vida. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rafael Cardoso decidiu compartilhar um relato sobre o período de tratamento contra a dependência química e o alcoolismo após completar um mês de internação em uma clínica de reabilitação.

Em uma carta aberta divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (9), o ator descreveu as mudanças provocadas pela internação e afirmou que passou a compreender a gravidade do transtorno com o qual convive.

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Na mensagem, Rafael relata que somente durante o tratamento conseguiu reconhecer que havia perdido o controle da própria vida.

Ao refletir sobre esse processo, ele afirma que as dificuldades enfrentadas foram determinantes para enxergar a realidade da doença e aceitar sua condição.

“Hoje é meu 33º dia de internação. Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo.

Estou grato mesmo assim, por cada pedra no caminho, por mais duras e humilhantes que tenham sido estas experiências. Somente assim consegui entender a gravidade do meu transtorno. Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando”, diz ele na carta.

O artista também afirma que, pela primeira vez, entendeu que o enfrentamento da dependência exige um compromisso permanente com a recuperação.

Segundo Rafael, a internação tem sido dedicada ao fortalecimento da saúde física, mental e espiritual, etapa que considera essencial para seguir em frente.

“Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia!”.

A publicação foi escrita pouco mais de um mês depois da decisão de se internar para tratar o alcoolismo e a dependência química.

Ao longo do texto, o ator faz um relato pessoal sobre esse período, reconhece a dimensão do transtorno e reforça que a recuperação é um caminho contínuo.

Na conclusão da carta, Rafael Cardoso agradece o apoio recebido desde o início da internação, dedica um reconhecimento especial aos familiares e aos profissionais responsáveis pelo tratamento e afirma acreditar que poderá retomar sua rotina nas próximas semanas, agora com uma nova consciência sobre os cuidados necessários para manter a sobriedade.

“Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos, bem como todos que sei que estão nesta corrente familiar.

Obrigado aos profissionais que têm sido extraordinários no tratamento, carinho e acolhimento aqui. Não poderia estar em melhores mãos. Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito. Obrigado e até já”, finaliza.